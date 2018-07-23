英國公開賽》摩里納利逆轉奪冠 義大利史上第一人

義大利好手F.摩里納利逆轉奪冠。（路透）

〔記者趙新天／綜合報導〕義大利好手F.摩里納利今天在英國公開賽冠軍之爭，以無柏忌的69桿完賽，總計276桿逆轉贏得這場大賽冠軍。

F.摩里納利成為英國公開賽史上第1位奪冠的義大利選手，最後1回合他與「老虎」伍茲同組，前13洞他一路打Par，沒出現在領先位置。反而看著伍茲在前6洞打下2個博蒂，加上原本排在前面的史畢斯和雪菲爾，前9洞都花掉桿數，伍茲從第8洞起躍居領先。

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此時F.摩里納利還是低於標準桿6桿，像是冷靜的獵者等待著機會。不久他看到伍茲在第11洞連著打進長草區，花了4桿才上果嶺，兩推之後苦吞雙柏忌。接著第12洞又是開球失誤，再損1桿，伍茲從原本單獨領先一下子損失3桿掉到第8名。

這時候多達6人並列領先，包括較早出發的英格蘭名將羅斯，和第14洞神奇長推打下老鷹的前球王麥克羅伊，以及F.摩里納利。

戰至第14洞，F.摩里納利和伍茲都在這個長洞抓鳥，F.摩里納利開始獨走，雖然接下來3洞他還是都守住Par，而且被最後1組的雪菲爾在第14洞抓博蒂追平。但F.摩里納利保持穩定，最後1洞兩桿攻上果嶺，並推進5呎博蒂，以無柏忌的69桿完賽，又取得1桿領先。他繳卡之後只能等待最後兩組打完，直到第17洞雪菲爾吞下關鍵柏忌，落後兩桿，F.摩里納利心中大石頭才放下。

雪菲爾第17洞吞下關鍵柏忌。（法新社）

賽後F.摩里納利說：「我真的不敢相信，能在這裡抱著冠軍銀酒鐏實在太神奇了，我知道自己近況很好，但過去在英國公開賽的成績讓我不敢太樂觀，我什麼都不多想，只專注地打好每1桿。」35歲的F.摩里納利過去曾10度參賽，只有1次在2013年打進前10名。

雪菲爾最後以74桿完賽，總計278桿和奇斯納、羅斯、麥克羅伊並列第2。衛冕的史畢斯最後1回合1鳥難求，3個柏忌、1個雙柏忌的76桿完賽，只以280桿並列第8。

至於伍茲，一度與勝利非常接近，可惜那兩洞之失補不回來，最後4洞都有機會，但他都沒推進，只繳出71桿，總計279桿並列第6，但這是他近5年來在四大賽的最佳名次，也讓球迷期待他重返巔峰。

伍茲繳出近5年來在四大賽的最佳名次。（美聯社）

摩里納利親吻獎盃。（法新社）