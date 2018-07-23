網球》「夜市小球王」曾俊欣回建中 文武雙全獲校長肯定

文武雙全的曾俊欣返回北市建中，贈送母校溫布頓紀念毛巾與簽名網球。（曾育德提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕文武雙全的曾俊欣，週一特地返回北市建中母校，與校長徐建國分享這趟歐洲行寶貴體驗，師生們也都以「夜市小球王」為榮，鼓勵他繼續勇敢追夢，明年轉戰職業網壇發光發熱。

就讀全國高中最高學府建國中學2年級，又是體育專長生，曾俊欣得兼顧學業和打球，生活非常忙碌，但自律甚嚴的他從不喊苦，常利用國外訓練參賽空檔，透過電子郵件、通訊軟體「自學進修」。建中校方表示，老師把作業拍照傳給他，曾俊欣國外寫好後回傳，一切依規定從不拖延，是師長心目中認真努力的好學生，徐建國說：「他情況特殊，所以出國都把書本帶在身邊，如果回台灣上課的話，看考試還是交作業他都有做到。」

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下月8日才滿17歲的曾俊欣，從小懂事乖巧，不僅網球打得好、讀書也格外專注，過去還常到新北永和樂華夜市糖葫蘆攤位幫忙，媽媽蔡仲涵說：「俊欣聰明又早熟，從不覺得環境委屈，我們也不想讓他感受壓力，謝謝大家支持。」身為大滿貫青少男單「雙冠王」，又是現任世界青少男第一，曾俊欣上週台塑盃男網未來賽因時差調整不及退賽，本週第2站可望於台北網球中心再上陣，在國人面前展現強大潛質與競爭力。

文武雙全的曾俊欣返回北市建中，贈送母校溫布頓紀念毛巾與簽名網球。（曾育德提供）