足球》球員場上頻頻「吐水」 這麼做的原因你絕對想不到！

C羅在球場中「吐水」。（資料照，法新社）

運動員有時候會出現將飲料倒進嘴裡，接著將之吐出的動作，但為什麼選手要這樣做？其實是有原因的。

世界盃期間，球員在場上不時會出現「吐水」行徑，根據運動營養科學的觀點來看，專業的說法會是「碳水化合物漱口法」，而不只是「漱口」那麼簡單。

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運動員為了加強在場上的表現，有時候不會將飲料直接吞進去，因為有可能造成球員腸胃負擔或不適的情形，研究顯示，以「漱口」方式替代，通常選手將飲料放入嘴裡會停留5到10秒的時間，時間越久越好，才可以讓口腔內的細胞感受到更多的碳水化合物，刺激腦部運作。

2015年有一篇關於運動營養的研究顯示，採用「碳水化合物漱口法」的方式，確實是讓男性競技運動員的疲勞下降，但也有另一篇論文指出，其實此方法只針對爆發性運動有用，像是慢跑就不適用。

密西根州大學曾做過實驗，測試學生能否透過「碳水化合物漱口法」的成效，目前還只是初步階段，但確實能提升腦部的表現，而且時間長達15分鐘。

至於到底對球員有沒有用？或許的確沒辦法因此跑得更快，或是球踢得更精準、更有力，但密西根州大學助理教授David Ferguson表示，此方法能夠提升球員的專注度、減緩疲勞感，也因此他們能關鍵時刻好好的處理重要球。

來自加拿大體育學院的生理學家 Trent Stellingwerff博士則說，「我想如果運動員相信，那麼這或許會成為他們的獲勝的魔力，至於到底有沒有用？我想會的。」