MLB》卡本特連三天開轟 率紅雀擊敗海盜（影音）

卡本特開轟助紅雀隊奪勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕靠著近況火熱的主力卡本特（Matt Carpenter）和先發新秀佛雷爾提（Jack Flaherty）的好投之下，紅雀隊今天在客場以2：1氣走海盜隊，也拿下系列賽的勝利。

紅雀隊從5月的第一週之後沒有連續贏下兩個系列賽，而紅雀現在已經連續拿下了對小熊、洛磯、海盜三個系列賽。卡本特表示最近的意義重大，這讓全隊更有信心。



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今天卡本特雖然整場只有一支安打，不過是五局上打破0：0僵局的陽春砲。這同時也是卡本特本季第29轟，是生涯新高。洛磯隊的艾倫納多（Nolan Arenado）今日比賽中在卡本特打全壘打後開轟，兩人再次並列國聯全壘打王。

卡本特說：「我沒有想過要在三場比賽中都開轟，這波太驚人了。我真的沒有太多想法，我只是努力的擊球而已。」。今年他的全壘打量比其他隊友都多出一倍。

拿下勝投的紅雀先發佛雷爾提今天主投6局只被打3支安打，未被海盜越雷池任何一步，還送出七次三振。

「這是我們見過的最好的比賽。」，海盜隊經理Clint Hurdle說道。「我們都看到了他的滑球發揮的非常好，特別是面對我們的左打者，這也進而讓他的速球跟其他球路變得更難打。」

紅雀隊將前往邁阿密與馬林魚展開系列賽，雙方將派出威佛（Luke Weaver）和陳偉殷進行對決。