足球》中超球員言語歧視非裔球員 引起國際關切

登巴巴。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕目前效力中國職業足球上海申花隊的塞內加爾籍球員登巴巴,在前天(4日)作客長春亞泰主場時,與長春亞泰球員張力在比賽中發生言語糾紛,兩人在場上的「交流」引起國際足壇關注,中國足協稍早也宣布將對這起事件展開調查。

該場比賽進行至下半場,上海申花隊的登巴巴與長春泰亞的張力在進行對位時發生肢體碰撞,當時張力在場上數度用「你這個黑人」等歧視詞彙辱罵登巴巴,讓登巴巴一度忍無可忍,幾經勸解後才暫時平息這場口角。

請繼續往下閱讀...

事後登巴巴效力的球隊主動在推特上譴責張力的言語歧視,並呼籲中國足協應該對登巴巴受到的言語侮辱展開調查;登巴巴在看到球隊的貼文後,也在自己的推特上轉貼這則消息,此舉也引起了許多足壇的球員關切。

上海申花總教練吳金貴也在受訪時直言,登巴巴在戰術執行、人品表現上都非常傑出,「國際足球有許多不同種族膚色的球員,大家都應該互相尊重,這種歧視言論是絕對不能被接受的」;中國足協也將對整個事件展開調查,中國足協官方也表態,「尊重裁判、對手、球迷是所有參賽者的基本要求,我們反對任何形式的種族歧視行為」若情況屬實,將依照規則處理。

Demba Ba is offended by racism wordings from Changchun Yatai player Zhang Li. CFA should take serious disciplinary actions!! #saynotoracism pic.twitter.com/xqGJ54LWrw