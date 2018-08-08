MLB Live》大谷翔平開轟、敲安又盜壘！ 天使 7：3 老虎

2018/08/08 11:33

球隊

1

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3

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6

7

8

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R

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老虎

2

1

0

0

 

 

 

 

 

3

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天使

7

0

0

 

 

 

 

 

 

7

8

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大谷翔平 今日表現

打數

R

H

HR

RBI

BB

SO

SB

AVG

3

1

2

3

0

1

1

0.274

註解：

R：得分 H：安打 RBI：打點 BB：保送 SB：盜壘

HR：全壘打 SO：三振 AVG：打擊率

第四局

4局下，1出局後，大谷翔平被三振出局，

第二局

2局下，大谷翔平敲安上壘，並盜上二壘，下棒普侯斯敲內野滾地球，大谷翔平在三壘前出局，形成野手選擇。天使後續也無攻勢，留下殘壘。

--

2局上，瓊斯敲帶有1分打點的二壘安打，老虎追回1分。

第一局

1局下，卡胡、阿普頓敲安上壘，大谷翔平敲反方向三分砲，幫助球隊超前，本季第12轟出爐。

（影片來源：大聯盟官網

天使之後無人出局攻占滿壘，柯札特獲保送擠回1分，阿西亞敲帶有2分打點安打。2出局後，天使發動雙盜壘再拿分，單局就攻下7分大局。

大谷翔平開轟。（今日美國）

大谷翔平開轟。（今日美國）

大谷翔平開轟。（今日美國）

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1局上，老虎1出局攻占一、二壘，坎德拉里歐敲帶有1分打點的二壘安打，老虎攻占二、三壘，之後天使先發希尼投出暴投，老虎再拿1分。

先發名單

老虎隊：

1.葛伯（Mike Gerber）
2.鷹俠（Jose Iglesias）
3.卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）
4.坎德拉里歐（Jeimer Candelario）
5.馬丁尼茲（Victor Martinez）
6.古德朗姆（Niko Goodrum）
7.羅德里奎茲（Ronny Rodriguez）
8.麥肯 （James McCann）
9.瓊斯（JaCoby Jones）

先發投手：透納（Jacob Turner

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天使隊：

1.卡胡Kole Calhoun
2.阿普頓Justin Upton
3.大谷翔平
4.普侯斯Albert Pujols
5.西蒙斯Andrelton Simmons
6.列契（David Fletcher）
7.柯札特Zack Cozart
8.阿西亞（Francisco Arcia）
9.楊恩Chris Young

先發投手：希尼Andrew Heaney

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