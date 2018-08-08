MLB Live》大谷翔平開轟、敲安又盜壘！ 天使 7：3 老虎

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 老虎 2 1 0 0 3 6 1 天使 7 0 0 7 8 0

大谷翔平 今日表現 打數 R H HR RBI BB SO SB AVG 3 1 2 1 3 0 1 1 0.274 註解： R：得分 H：安打 RBI：打點 BB：保送 SB：盜壘 HR：全壘打 SO：三振 AVG：打擊率

第四局

4局下，1出局後，大谷翔平被三振出局，

第二局

2局下，大谷翔平敲安上壘，並盜上二壘，下棒普侯斯敲內野滾地球，大谷翔平在三壘前出局，形成野手選擇。天使後續也無攻勢，留下殘壘。

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2局上，瓊斯敲帶有1分打點的二壘安打，老虎追回1分。

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第一局

1局下，卡胡、阿普頓敲安上壘，大谷翔平敲反方向三分砲，幫助球隊超前，本季第12轟出爐。

（影片來源：大聯盟官網）

天使之後無人出局攻占滿壘，柯札特獲保送擠回1分，阿西亞敲帶有2分打點安打。2出局後，天使發動雙盜壘再拿分，單局就攻下7分大局。

大谷翔平開轟。（今日美國）

大谷翔平開轟。（今日美國）

大谷翔平開轟。（今日美國）

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1局上，老虎1出局攻占一、二壘，坎德拉里歐敲帶有1分打點的二壘安打，老虎攻占二、三壘，之後天使先發希尼投出暴投，老虎再拿1分。

先發名單

老虎隊：

1.葛伯（Mike Gerber）

2.鷹俠（Jose Iglesias）

3.卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）

4.坎德拉里歐（Jeimer Candelario）

5.馬丁尼茲（Victor Martinez）

6.古德朗姆（Niko Goodrum）

7.羅德里奎茲（Ronny Rodriguez）

8.麥肯 （James McCann）

9.瓊斯（JaCoby Jones）

先發投手：透納（Jacob Turner）

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天使隊：

1.卡胡（Kole Calhoun）

2.阿普頓（Justin Upton）

3.大谷翔平

4.普侯斯（Albert Pujols）

5.西蒙斯（Andrelton Simmons）

6.列契（David Fletcher）

7.柯札特（Zack Cozart）

8.阿西亞（Francisco Arcia）

9.楊恩（Chris Young）

先發投手：希尼（Andrew Heaney）