MLB Live》大谷翔平開轟、敲安又盜壘！ 天使 7：3 老虎

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球隊
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
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E
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老虎
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2
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1
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0
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0
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3
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6
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1
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天使
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7
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0
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0
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7
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8
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0
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大谷翔平 今日表現
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打數
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R
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H
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HR
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RBI
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BB
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SO
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SB
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AVG
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3
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1
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2
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1
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3
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0
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1
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1
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0.274
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註解：
R：得分 H：安打 RBI：打點 BB：保送 SB：盜壘
HR：全壘打 SO：三振 AVG：打擊率
第四局
4局下，1出局後，大谷翔平被三振出局，
第二局
2局下，大谷翔平敲安上壘，並盜上二壘，下棒普侯斯敲內野滾地球，大谷翔平在三壘前出局，形成野手選擇。天使後續也無攻勢，留下殘壘。
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2局上，瓊斯敲帶有1分打點的二壘安打，老虎追回1分。
請繼續往下閱讀...
第一局
1局下，卡胡、阿普頓敲安上壘，大谷翔平敲反方向三分砲，幫助球隊超前，本季第12轟出爐。
（影片來源：大聯盟官網）
天使之後無人出局攻占滿壘，柯札特獲保送擠回1分，阿西亞敲帶有2分打點安打。2出局後，天使發動雙盜壘再拿分，單局就攻下7分大局。
大谷翔平開轟。（今日美國）
大谷翔平開轟。（今日美國）
大谷翔平開轟。（今日美國）
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1局上，老虎1出局攻占一、二壘，坎德拉里歐敲帶有1分打點的二壘安打，老虎攻占二、三壘，之後天使先發希尼投出暴投，老虎再拿1分。
先發名單
老虎隊：
1.葛伯（Mike Gerber）
2.鷹俠（Jose Iglesias）
3.卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）
4.坎德拉里歐（Jeimer Candelario）
5.馬丁尼茲（Victor Martinez）
6.古德朗姆（Niko Goodrum）
7.羅德里奎茲（Ronny Rodriguez）
8.麥肯 （James McCann）
9.瓊斯（JaCoby Jones）
先發投手：透納（Jacob Turner）
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天使隊：
1.卡胡（Kole Calhoun）
2.阿普頓（Justin Upton）
3.大谷翔平
4.普侯斯（Albert Pujols）
5.西蒙斯（Andrelton Simmons）
6.列契（David Fletcher）
7.柯札特（Zack Cozart）
8.阿西亞（Francisco Arcia）
9.楊恩（Chris Young）
先發投手：希尼（Andrew Heaney）