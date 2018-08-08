羽球》印度一姊辛度好悲情 近年大賽都是亞軍命？

辛度。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕目前女單世界第三的印度一姊辛度（Pusarla V. Sindhu）在2018世界羽球錦標賽不敵西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin），近年大賽似乎都是「亞軍命」，包含2016里約奧運、連兩年世錦賽都是第二名。瑪琳認為，決賽似乎讓辛度感到緊張。

2016年的里約奧運女單金牌戰，辛度就是輸給瑪琳，飲恨奪銀；去年的世錦賽，辛度不敵日本女將奧原希望，拿到亞軍；今年她則是敗給瑪琳，連二屆打進決賽，都無法奪金；此外，今年的印度羽球公開賽、泰國羽球公開賽、大英國協運動會羽球比賽單打都是亞軍，去年的年終賽也是亞軍。

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辛度表示，「很顯然，下次我必須更加努力，才能成為世界冠軍，並不是說我沒有做好準備，每個人來到像世錦賽的大賽都做好準備，我深信自己有一天能在世錦賽奪金。」

「我不知道她為何無法在大賽中奪金。」瑪琳表示，「當你打進決賽時，你會感到緊張，或許辛度應該試著控制它。」她說，自己和辛度是好朋友，「我們可能不會在巡迴賽時，一起出外購物、或分享秘密，但為了和我認識的人打得好，我也必須做好準備。」

瑪琳在世錦賽奪得3冠，女單史上第一人，她坦言，自己沒想到會贏得冠軍，「當我來到南京參加世錦賽時，我只想盡力而為，在球場上找到好感覺。」瑪琳認為，成為第一位贏得3座世錦賽的女單選手，意義重大，「我很開心、且自豪。」

西班牙前球后瑪琳。（資料照，美聯社）