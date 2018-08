NBA》1場未打老鷹還送大禮 詹姆斯猛虧「甜瓜」

安東尼。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕安東尼(Carmelo Anthony)被送到亞特蘭大後隨即遭到買斷,雖然一場比賽都沒打,但老鷹還是送他一件印上他名字的球衣,滿足安東尼的願望,還因此被好友詹姆斯(LeBron James)調侃。

安東尼上季在雷霆表現欠佳,出賽78場平均每場4成04的投籃準星,可以拿到16.2分寫下生涯最糟表現,另有5.8籃板1.3助攻表現,雷霆今夏選擇和他分道揚鑣,啟動三方交易送走安東尼。

安東尼來到老鷹後隨即和球隊達成2550萬美元的買斷協議,據ESPN記者Rachel Nichols透露,安東尼一直想要收集一件老鷹球衣,儘管一場比賽都沒打,老鷹好人做到底,加碼完成安東尼的願望。

老鷹官方放上安東尼的15號球衣,引起網友一番熱議,詹姆斯也是留言的其中一人,除了放了一堆大笑的表情貼圖,還在最後標註了安東尼,並寫道「我的兄弟,這真的是一個好交易阿」。

安東尼成為自由球員後,據悉,他已經和火箭達成口頭協議,新球季將轉戰休士頓,與哈登(James Harden)和保羅(Chris Paul)組成三巨頭。

Hey @carmeloanthony your jersey is on it’s way...good luck, fam! pic.twitter.com/Yzh04ZUzSp