NBA》1場未打老鷹還送大禮 詹姆斯猛虧「甜瓜」

安東尼。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕安東尼（Carmelo Anthony）被送到亞特蘭大後隨即遭到買斷，雖然一場比賽都沒打，但老鷹還是送他一件印上他名字的球衣，滿足安東尼的願望，還因此被好友詹姆斯（LeBron James）調侃。

安東尼上季在雷霆表現欠佳，出賽78場平均每場4成04的投籃準星，可以拿到16.2分寫下生涯最糟表現，另有5.8籃板1.3助攻表現，雷霆今夏選擇和他分道揚鑣，啟動三方交易送走安東尼。

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安東尼來到老鷹後隨即和球隊達成2550萬美元的買斷協議，據ESPN記者Rachel Nichols透露，安東尼一直想要收集一件老鷹球衣，儘管一場比賽都沒打，老鷹好人做到底，加碼完成安東尼的願望。

老鷹官方放上安東尼的15號球衣，引起網友一番熱議，詹姆斯也是留言的其中一人，除了放了一堆大笑的表情貼圖，還在最後標註了安東尼，並寫道「我的兄弟，這真的是一個好交易阿」。

安東尼成為自由球員後，據悉，他已經和火箭達成口頭協議，新球季將轉戰休士頓，與哈登（James Harden）和保羅（Chris Paul）組成三巨頭。