NBA》火箭補甜瓜仍排不上第二 巴克利認為這隊才是真黑馬

「甜瓜」安東尼已經和火箭達成口頭協議，新賽季將轉戰休士頓。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕休士頓火箭今年季後補強不手軟，補進「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）與保羅（Chris Paul）、哈登（James Harden）組成新的三巨頭，新球季盼望能成功升空，然而名球評巴克利（Charles Barkley）卻不那麼想，反倒認為送走「甜瓜」的雷霆將成為僅次勇士的西部第二強。

「我認為他們（雷霆）是西部的潛力股。」巴克利在受訪時說，「我認為他們今年的表現將會比去年好很多，如果你去看我們去年的採訪，當時我就說過他們的三巨頭不會成功。但現在，我認為他們已經是一支更好的球隊。」

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而雷霆今夏在留下P.喬治（Paul George）後，先找來有潛力、正逢交易價值低點的前獨行俠中鋒諾埃爾（Nerlens Noel），當亞當斯（Steven Adams）在禁區的助手，隨後又送出安東尼和一枚2022年受保護首輪籤，換來前鷹王施洛德（Dennis Schroder），而巴克利顯然對這筆交易十分滿意。

「所以，雷霆現在的三巨頭是P.喬治、魏斯布魯克（Russell Westbrook）和亞當斯。」巴克利說道，「能夠有施洛德加入真的很棒，我認為他是一名不錯的替補控衛，他一定能幫上忙，另外他們還有諾埃爾。所以在我看來，雷霆將會是是西部第二強的球隊。」

巴克利認為雷霆現在的三巨頭是P.喬治右）、魏斯布魯克（中）和亞當斯（左）。（資料照，美聯社）

雖然巴克利今年的季後賽預測「糗」到不行，還一度被球迷戲稱是「反指標」，不過在預測新球季與上季戰績對比的相差程度時，美媒卻預計上季例行賽戰績65勝17負、位列西岸第一的火箭，在下季的戰績恐怕會比上季下滑10.5場勝差，看來這次巴克利的話也不見得完全是空穴來風。

名球評「惡漢」巴克利。（資料照，法新社）