中職》陳傑憲首度連3場開轟 續與王柏融並列安打王

陳傑憲連3場開轟。（記者羅沛德攝）

〔記者郭羿婕／新北報導〕昨與中信兄弟鏖戰4小時43分，統一獅過了凌晨2點才抵達台北，迎接今晚與富邦悍將3連戰，總教練黃甘霖原本很擔心打擊表現，反而看到球員的強烈求勝心，包括被他點名關鍵的「開路先鋒」陳傑憲連3場開轟。

獅隊今天賽前開放選手自行調整，近況正夯的陳傑憲不想休息，照原本方式調整，即使賽後劈頭就喊累，仍有5支2、生涯首度連3戰開轟的火熱演出。

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「最近也沒做什麼修正，連3場全壘打其實滿意外的，也很開心。」陳傑憲4局上對伍鐸敲2分彈，他笑稱是風吹出去的，但也已推進到7轟，超越前2年合計5轟，他說：「會有這種好表現，往往都是因為自己沒太多想法，順其自然把每個打席做到最好。」

陳傑憲春訓因調整較慢，4月初才上一軍，賽前以106安追上桃猿「大王」王柏融，並列安打王；很麻吉的兩人今晚又都敲雙安，繼續與對方競逐。

「我已經讓他7場了。」連6場安打的陳傑憲開開好友玩笑，但也表示比賽時沒想這些，只希望分數多打一點，可以換自己輪休，「昨天真的太累，今天在球場上專注力有點不足，首打席擊出安打後，其實腳就很緊繃，覺得整場都很辛苦，好在贏得勝利，就不會那麼疲勞。」

長打火力進化，陳傑憲認為與季前強化身體強度和訓練有關，「我有故意讓自己吃胖點，訓練也加倍，還有聘請訓練師，輔助我讓球打出去更有力量，現在有這種效果，一切都值得，今年長打成效真的不錯。」

黃甘霖也說，因為大家都很疲勞，原本很擔心打線，卻看到大家很想贏球的決心，而第一棒陳傑憲長打有發揮，也是帶動攻勢的關鍵。

統一獅以10：6贏得2連勝，加上兄弟輸給桃猿，獅隊攻上下半季龍頭，黃甘霖說：「對我們而言，每場都很重要。」