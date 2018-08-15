亞運女籃交手哈薩克 今日賽事預告與轉播

台灣女籃。（資料照，記者林正堃攝。）

各位讀者早安，自由體育替您帶來精彩的賽事與轉播囉！

2018印尼亞運賽事陸續開打，緯來育樂、愛爾達體育3台將轉播女子組籃球、男子組足球與手球等賽事，球迷們記得打開電視機，台灣隊加油！

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亞洲盃男排賽進入尾聲，台灣昨天在4強賽不敵衛冕軍伊朗，終場以3-0遭到橫掃，今將與日本爭銅牌，挑戰隊史最佳紀錄，喜愛排球的朋友千萬不要錯過。

大聯盟部分則有3場賽事轉播，分別是光芒對上洋基，紅襪迎戰費城人，天使交手教士；昨天天使「二刀流」大谷翔平在10局延長賽代打出賽，今日是否出賽，又會有什麼表現，記得收看！

中職部分，有一場賽事在桃園棒球場開打，為統一獅對戰Lamigo桃猿，獅隊推出馬丁尼茲擔任先發，猿隊則由尼克斯擔任主投，喜愛棒球的朋友，記得鎖定自由體育帶來的文字直播。

MLB

07:00 光芒vs.洋基 FOX體育

07:00 紅襪vs.費城人 民視

10:00 天使vs.教士 FOX體育3台

2018 亞運

13:30 籃球 哈薩克vs.台灣 （女子組）

17:00 足球 香港vs.台灣 （男子組）

19:00 手球 伊拉克vs.台灣 （男子組）

轉播單位：緯來育樂、愛爾達體育3台

亞洲盃男排

16:00 台灣vs.日本 FOX體育2台

地點:北市大天母校區體育館

NPB

16:55 廣島vs.阪神 ELEVEN SPORTS2

17:00 樂天vs.軟銀 FOX體育

17:00 羅德vs.火腿 FOX體育3台

CPBL

18:35 統一獅vs.Lamigo桃猿

轉播單位:ELEVEN SPORTS1、ELEVEN SPORTS PLUS、CPBLTV、愛奇藝

地點:桃園棒球場