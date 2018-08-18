MLB》周日復健賽登板 達比修盼找回大聯盟水準

達比修有。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕最近剛過32歲生日的芝加哥小熊明星投手達比修有，復原進度良好，預定在美國時間本週日，就能到小聯盟投復健賽，今天他在受訪時也表示，自己絕對會強勢回歸，找回大聯盟水準。

本季改披小熊球衣的日籍強投達比修有，在上半季表現不如預期，開季就曾因類流感進傷兵名單，5月底才辛苦拿下本季首勝，接著卻又傳出右臂肱三頭肌肌腱炎，再度進入傷兵名單，所幸檢查並未發現結構性損傷。

請繼續往下閱讀...

最近他的手臂狀況持續好轉，本月的實戰打擊練習和模擬賽測試都順利過關，日前投完3局模擬賽，共用了55球，變化球的角度與轉速也很不錯，他也向小熊主帥梅登（Joe Maddon）表示，自己已經準備好星期天小聯盟的復健賽。

「我想讓自己回到大聯盟的水準，」達比修有在受訪時透過翻譯說道，「然後希望能比我上一次大聯盟的登板有更好的表現，我希望這次能強勢回歸。」

達比修今年與小熊達成6年1.26億美元的大約，但目前8場先發，戰績僅1勝，吞下3敗，防禦率4.95，達比修表示，他目前最主要的目標，就是希望能在沒有任何疼痛的狀況下投球「球隊的近況非常好，所以希望我能跟上他們的腳步，然後保持連勝。」

達比修有周日將在小聯盟復健賽登板。（資料照，美聯社）