日職》陽岱鋼末局長打點火 帶動5分大反攻逆轉中日（影音）

讀賣巨人靠著再見安打，逆轉氣走中日。（ 取自讀賣巨人推特）



〔記者張浩群／綜合報導〕效力讀賣巨人的台灣野手陽岱鋼，今天與中日龍系列戰最後一場，以代打身分上場，9局下代打建功，陽岱鋼敲出帶有1分打點的右外野二壘安打，成功助隊上演逆轉秀，巨人軍單局灌5分，終場靠著洋砲麥基的再見安打以6：5氣走中日，拿下2連勝。

讀賣巨人今天對戰中日，陽岱鋼再度未排入打線，近4場未先發，中日龍此役掃出17安灌進5分，共有4人繳出猛打賞，其中又以大島洋平5支4、3打點成績最為亮眼，巨人僅靠著重信慎之介5局下的適時安打破蛋，前8局以1：5落後。

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中日帶著4分領先進入到最後一局，未料戰局風雲變色，43歲老將岩瀨仁紀先對阿部慎之助投出觸身球，1局後再投出保送，形成一二壘有人，陽岱鋼此時代打上場，敲出一支右外野二壘安打，助隊追回1分，帶動球隊士氣，連場邊監督高橋由伸也都拍手叫好。

中日決定換投盼能止血，但洋投馬丁尼茲仍壓制不住，長野久義、大城卓三、田中俊太連續敲安追成平手，麥基相中第一顆球就揮擊，敲出左外野再見安打，巨人終場以6：5逆轉中日。

陽岱鋼此役1打數敲出1支二壘安打，得分和打點各1，打擊率升至2成47。

陽岱鋼9局下代打建功，助隊上演大逆轉。（ 資料照，取自讀賣巨人推特）

