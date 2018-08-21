中職》吳東融單場「鐵支」 象隊二軍退獅

吳東融單場「鐵支」。（資料照，記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟二軍今天在中國信託公益園區球場出戰統一獅，猛象打線靠著吳東融單場「鐵支」的表現，並在第2局狂攻7分奠定勝基，終場中信兄弟以11：5擊敗統一二軍，收下四連勝。

象隊打者此役火力全開，其中以吳東融5個打數敲出4支安打，貢獻2分打點為最優。而曾陶鎔與陳文杰合力擊出5支安打、打回4分打點。另外重砲許基宏也有3分打點的進帳。

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中信二軍曾陶鎔在２局下擊出２分打點二壘安打 。（記者黃志源攝）

中信二軍陳文杰在２局下擊出逆轉比數２分打點一壘安打。 （記者黃志源攝）

此役兩隊先發投手表現不盡理想，象隊先發洋將班尼特僅投3局就失掉5分，其中包括一支鄭鎧文的全壘打，不過象隊中繼投手群表現優異，後面6局沒有讓獅隊再拿下分數，加上打線捧場，最終象隊以6分差擊退統一二軍。

統一二軍鄭鎧文在１局上擊出２分全壘打。（記者黃志源攝）

統一二軍先發投手郭恆孝。（記者黃志源攝）

獅隊投手方面，先發的郭恆孝投1.2局被敲5支安打失掉7分，其中4分為自責分。隨後接手的郭力瑋也好不到哪裡去，僅投0.1局就被打出5支安打失掉4分，防禦率也上升到8.10。

統一蘇智傑因傷下二軍，今天隨二軍來到屏東公益園區棒球場。（記者黃志源攝）

中信新洋投班尼特今天在二軍比賽登板投球。（記者黃志源攝）

中信投手鄭錡鴻受傷下二軍，今天首度在二軍投球。（記者黃志源攝）

中信二軍勝統一二軍。（記者黃志源攝）