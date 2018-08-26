亞運棒球》不是林樺慶 台韓大戰「怪投」吳昇峰先發

台灣棒球代表隊吳昇峰。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕2018年雅加達-巨港亞運棒球項目台灣對南韓，今天晚上7點30分在GBK棒球場點燃戰火，稍早雙方公布先發投手，台灣隊由31歲側投吳昇峰先發，而非先前所預期的林樺慶，南韓先發投手則是30歲左投梁玹種。

吳昇峰效力業餘合庫隊，原本採上肩投法，大四因肩傷改練側投，曾在中職兄弟象當練習生，退伍後，2012年進合庫至今，去年亞錦賽預賽他對南韓先發5局飆4Ｋ、挨3安無失分，表現精彩。

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不過，去年亞錦賽南韓畢竟是派經驗、實力較差的韓職年輕球員，搭配尚武隊球員組軍，今年亞運南韓24人全由韓職球星組成，打線由3名大聯盟資歷強打金賢洙、朴炳鎬、黃載均領銜，加上本季暫居韓職打擊王的李政厚，和20轟重砲捕手梁義智，整體打線威力提升好幾個等級，嚴酷考驗吳昇峰的投球壓制力。

★台灣隊先發陣容

棒次 球員 守位 所屬球隊

1 戴如量 左外野 台電

2 林瀚 DH 合庫

3 姜建銘 一壘 崇越隼鷹

4 林加祐 中外野 合庫

5 詹子賢 右外野 中信兄弟

6 陳偉志 三壘 台電

7 黃佳瑋 捕手 合庫

8 *蕭帛庭 二壘 台電

9 林承飛 游擊 Lamigo桃猿

吳昇峰 投手 合庫

*表示左打。