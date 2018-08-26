亞運電競》賽事轉播節目表 主播賽評名單出爐！

2018/08/26 17:31

〔體育中心／綜合報導〕中華民國電子競技運動協會（CTESA）在前日（8/25）公佈與狼谷競技台共同向愛爾達取得 2018 亞運電競賽事中文轉播權，同時也宣布委由 TESL 台灣電子競技聯盟製播，亞運轉播期間備受大家矚目的主播賽評名單在今天也陸續確認，目前《傳說對決》主播賽評將由 Armor、米克、Ghot、YR 擔任，《星海爭霸||》由 Sobad、JOJO、阿吉、Hui 擔任，《爐石戰記》則由 Eason、山下智久、廚爹、偷米、小銘、威傅擔任，《英雄聯盟》主播賽評名單則為 Cyo、Egg、Section、KH、波波尼、考特。

TESL 台灣電競聯盟將從 8 月 26 日起轉播 2018 雅加達巨港亞運電競賽事，邀請大家一同觀賽並為臺灣選手們加油。

【雅加達巨港亞運轉播節目表 & 主播賽評名單】 

【8/26 傳說對決】

時間

賽別

對戰組合

主播賽評

11:00-12:30

小組賽

 泰國 vs 中國

Armor、米克

12:30-14:00

小組賽

印尼 vs 中華台北

Armor、米克

14:00-15:30

勝組賽

TBD vs TBD

Armor、米克

15:30-17:00

勝組賽

TBD vs TBD

Ghot、YR

18:30-20:00

季殿賽

TBD vs TBD

Ghot、YR

20:00-22:30

冠亞賽

TBD vs TBD

Ghot、YR

【8/27-8/29 英雄聯盟】

時間

賽別

對戰組合

主播賽評

8/27 11:00-12:15

小組賽

哈薩克 vs 中國

Section、波波尼

8/27 13:30-14:45

小組賽

印尼 vs 沙烏地阿拉伯

Section、波波尼

8/27 13:30-14:45

小組賽

南韓 vs 中國

Section、波波尼

8/28 11:00-12:15

小組賽

巴基斯坦 vs 中華台北

KH、波波尼

8/28 12:15-13:30

小組賽

越南 vs 南韓

KH、波波尼

8/28 13:30-14:45

小組賽

印尼 vs 中華台北

KH、波波尼

8/28 14:45-16:00

小組賽

中國 vs 南韓

考特、Cyo

8/28 16:00-17:15

小組賽

沙烏地阿拉伯 vs 中華台北

考特、Cyo

8/28 17:15-18:30

加賽場

TBD vs TBD

考特、Cyo

8/28 18:30-19:45

加賽場

TBD vs TBD

Section、Egg

8/28 19:45-21:00

加賽場

TBD vs TBD

Section、Egg

8/28 21:00-00:00

四強賽

TBD vs TBD

Section、Egg

8/29 14:00-19:00

冠亞賽

TBD vs TBD

Section、Cyo

【8/30 星海爭霸】

時間

賽別

對戰組合

主播賽評

14:00-14:45

小組賽

南韓 vs 泰國

Sobad、JOJO

14:45-15:30

小組賽

伊朗 vs 印尼

Sobad、JOJO

15:30-16:15

小組賽

中華台北 vs 斯里蘭卡

Sobad、JOJO

16:15-17:00

小組賽

越南 vs 哈薩克

Sobad、JOJO

17:00-17:45

四強賽

TBD vs TBD

阿吉、Hui

17:45-18:30

四強賽

TBD vs TBD

阿吉、Hui

18:30-19:15

季殿賽

TBD vs TBD

阿吉、Hui

19:15-20:30

冠亞賽

TBD vs TBD

阿吉、Hui

【8/31 爐石戰記】

時間

賽別

對戰組合

主播賽評

10:00-11:30

小組賽

印度 vs 日本

Eason、山下智久

11:30-13:00

小組賽

香港 vs 吉爾吉斯

Eason、山下智久

13:00-14:30

小組賽

泰國 vs 印尼

Eason、山下智久

14:30-16:00

小組賽

沙烏地阿拉伯 vs 越南

廚爹、偷米

16:00-17:30

四強賽

TBD vs TBD

廚爹、偷米

17:30-19:00

四強賽

TBD vs TBD

廚爹、偷米

19:00-20:30

季殿賽

TBD vs TBD

小銘、威傅

20:30-22:00

冠亞賽

TBD vs TBD

小銘、威傅

傳說對決賽程。（TESL提供）

英雄聯盟賽程。（TESL提供）

星海爭霸II賽程。（TESL提供）

爐石戰記賽程。（TESL提供）

相關關鍵字： 亞運 2018雅加達亞運

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.