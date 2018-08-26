亞運電競》賽事轉播節目表 主播賽評名單出爐！

〔體育中心／綜合報導〕中華民國電子競技運動協會（CTESA）在前日（8/25）公佈與狼谷競技台共同向愛爾達取得 2018 亞運電競賽事中文轉播權，同時也宣布委由 TESL 台灣電子競技聯盟製播，亞運轉播期間備受大家矚目的主播賽評名單在今天也陸續確認，目前《傳說對決》主播賽評將由 Armor、米克、Ghot、YR 擔任，《星海爭霸||》由 Sobad、JOJO、阿吉、Hui 擔任，《爐石戰記》則由 Eason、山下智久、廚爹、偷米、小銘、威傅擔任，《英雄聯盟》主播賽評名單則為 Cyo、Egg、Section、KH、波波尼、考特。
TESL 台灣電競聯盟將從 8 月 26 日起轉播 2018 雅加達巨港亞運電競賽事，邀請大家一同觀賽並為臺灣選手們加油。
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【雅加達巨港亞運轉播節目表 & 主播賽評名單】
【8/26 傳說對決】
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時間
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賽別
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對戰組合
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主播賽評
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11:00-12:30
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小組賽
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泰國 vs 中國
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Armor、米克
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12:30-14:00
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小組賽
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印尼 vs 中華台北
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Armor、米克
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14:00-15:30
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勝組賽
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TBD vs TBD
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Armor、米克
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15:30-17:00
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勝組賽
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TBD vs TBD
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Ghot、YR
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18:30-20:00
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季殿賽
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TBD vs TBD
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Ghot、YR
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20:00-22:30
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冠亞賽
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TBD vs TBD
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Ghot、YR
【8/27-8/29 英雄聯盟】
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時間
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賽別
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對戰組合
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主播賽評
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8/27 11:00-12:15
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小組賽
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哈薩克 vs 中國
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Section、波波尼
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8/27 13:30-14:45
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小組賽
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印尼 vs 沙烏地阿拉伯
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Section、波波尼
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8/27 13:30-14:45
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小組賽
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南韓 vs 中國
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Section、波波尼
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8/28 11:00-12:15
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小組賽
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巴基斯坦 vs 中華台北
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KH、波波尼
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8/28 12:15-13:30
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小組賽
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越南 vs 南韓
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KH、波波尼
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8/28 13:30-14:45
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小組賽
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印尼 vs 中華台北
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KH、波波尼
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8/28 14:45-16:00
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小組賽
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中國 vs 南韓
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考特、Cyo
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8/28 16:00-17:15
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小組賽
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沙烏地阿拉伯 vs 中華台北
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考特、Cyo
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8/28 17:15-18:30
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加賽場
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TBD vs TBD
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考特、Cyo
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8/28 18:30-19:45
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加賽場
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TBD vs TBD
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Section、Egg
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8/28 19:45-21:00
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加賽場
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TBD vs TBD
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Section、Egg
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8/28 21:00-00:00
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四強賽
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TBD vs TBD
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Section、Egg
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8/29 14:00-19:00
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冠亞賽
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TBD vs TBD
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Section、Cyo
【8/30 星海爭霸】
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時間
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賽別
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對戰組合
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主播賽評
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14:00-14:45
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小組賽
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南韓 vs 泰國
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Sobad、JOJO
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14:45-15:30
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小組賽
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伊朗 vs 印尼
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Sobad、JOJO
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15:30-16:15
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小組賽
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中華台北 vs 斯里蘭卡
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Sobad、JOJO
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16:15-17:00
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小組賽
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越南 vs 哈薩克
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Sobad、JOJO
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17:00-17:45
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四強賽
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TBD vs TBD
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阿吉、Hui
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17:45-18:30
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四強賽
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TBD vs TBD
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阿吉、Hui
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18:30-19:15
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季殿賽
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TBD vs TBD
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阿吉、Hui
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19:15-20:30
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冠亞賽
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TBD vs TBD
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阿吉、Hui
【8/31 爐石戰記】
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時間
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賽別
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對戰組合
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主播賽評
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10:00-11:30
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小組賽
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印度 vs 日本
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Eason、山下智久
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11:30-13:00
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小組賽
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香港 vs 吉爾吉斯
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Eason、山下智久
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13:00-14:30
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小組賽
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泰國 vs 印尼
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Eason、山下智久
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14:30-16:00
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小組賽
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沙烏地阿拉伯 vs 越南
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廚爹、偷米
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16:00-17:30
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四強賽
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TBD vs TBD
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廚爹、偷米
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17:30-19:00
|
四強賽
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TBD vs TBD
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廚爹、偷米
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19:00-20:30
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季殿賽
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TBD vs TBD
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小銘、威傅
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20:30-22:00
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冠亞賽
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TBD vs TBD
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小銘、威傅
傳說對決賽程。（TESL提供）
英雄聯盟賽程。（TESL提供）
星海爭霸II賽程。（TESL提供）
爐石戰記賽程。（TESL提供）