亞運電競》賽事轉播節目表 主播賽評名單出爐！

〔體育中心／綜合報導〕中華民國電子競技運動協會（CTESA）在前日（8/25）公佈與狼谷競技台共同向愛爾達取得 2018 亞運電競賽事中文轉播權，同時也宣布委由 TESL 台灣電子競技聯盟製播，亞運轉播期間備受大家矚目的主播賽評名單在今天也陸續確認，目前《傳說對決》主播賽評將由 Armor、米克、Ghot、YR 擔任，《星海爭霸||》由 Sobad、JOJO、阿吉、Hui 擔任，《爐石戰記》則由 Eason、山下智久、廚爹、偷米、小銘、威傅擔任，《英雄聯盟》主播賽評名單則為 Cyo、Egg、Section、KH、波波尼、考特。

TESL 台灣電競聯盟將從 8 月 26 日起轉播 2018 雅加達巨港亞運電競賽事，邀請大家一同觀賽並為臺灣選手們加油。

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【雅加達巨港亞運轉播節目表 & 主播賽評名單】

【8/26 傳說對決】