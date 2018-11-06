高球》美麗開打！ 2018女子職業高球賽各國選手齊聚台南

2018台南女子職業高爾夫公開賽今起在台南南一球場舉辦，聚集來自世界各國的高球好手，切磋交流球技。（記者萬于甄攝）



〔記者萬于甄／台南報導〕2018台南女子職業高爾夫公開賽明起一連三天在南一球場舉行，主辦單位今則邀集許多高球好手先打一場暖身配對賽，台灣女子職業高爾夫協會理事長鄭美琦表示，今年比賽選手來自世界各國多達99位，該比賽也培養許多女子高球好手，希望能藉此推廣給更多喜愛高球的民眾。

台灣女子職業高爾夫協會理事長鄭美琦，出身台南新化，此次隨著比賽回到家鄉，她認為，高爾夫球是一項好的運動與休閒活動，可藉由觀賞比賽去享受美好的環境，尤其，國內外許多球場都是知名設計師親手操刀設計。

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鄭美琦表示，台南女子職業高爾夫公開賽此次獲得26家台南在地企業的大力支持，真的相當感謝，近年來協會積極推動高球女子台灣巡迴賽，除希望台灣球員能將冠軍盃留在台灣，台巡賽更是世界積分組織之一，也期盼藉此推廣高球運動，讓越來越多民眾喜愛。

2018台南女子職業高爾夫公開賽7日至9日在台南關廟南一球場舉行，進行三回合、54洞的比桿賽，聚集將有來自世界各地，99位女子職業選手參賽；鄭美琦說，希望透過比賽培養出更多台灣的女子高球好手，或許今天同場比賽的選手，下回就成為台灣之光站上世界舞台。