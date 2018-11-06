MiLB》新洋基十大新秀出爐 頭號新秀明年站先發？

2018/11/06 13:41

今年入選未來之星明星賽的左投薛菲爾德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕權威棒球媒體《棒球美國》日前推出了2019年的洋基10大新秀名單，而根據《棒球美國》的作家諾里斯（Josh Norris）表示，目前洋基農場大概會有三名百大新秀。

第一名是有輪值中段潛力、已經在今年完成初登板的薛菲爾德（Justus Sheffield），不少人看好他明年有望搶下開幕輪值的行列中。第二名的外野手佛羅里歐（Estevan Florial）目前在秋季聯盟中出賽，被認為擁有洋基農場中最出色的跑壘和運動能力。第三名羅艾西加（Jonathan Loaisiga）曾在季中上到大聯盟支援輪值，在24.2局中送出33次三振。

值得一提的是第九名年僅19歲的的Antonio Cabello被《棒球美國》評為有著洋基農場中最棒的打擊能力，儘管身材較為瘦弱，但諾里斯認為他會是下一個大物新秀；第六名的金恩（Michael King）去年在小聯盟連跳三級上到3A，整年超過160局投球自責分率僅1.79，同時在賽前準備、執行比賽計劃都非常專心。

完整10大名單如下：

1. 左投薛菲爾德（Justus Sheffield）

2. 外野手佛羅里歐（Estevan Florial）

3. 右投羅艾西加（Jonathan Loaisiga）

4. 外野手Everson Pereira

5. 捕手Anthony Seigler

6. 右投金恩（Mike King）

7. 右投賈西亞（Deivi Garcia）

8. 右投康崔拉斯（Roansy Contreras）

9. 外野手Antonio Cabello

10. 右投手阿布瑞尤（Albert Abreu）。

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