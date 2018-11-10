足球》東亞盃明登場 「魔法教頭」懷特率香港隊踢館

東亞盃會外賽第２輪明登場今進行賽前記者會，右一為台灣男足總教練王家中、右二為香港隊教練懷特。（記者粘藐云攝）



〔記者粘藐云／台北報導〕2019東亞盃第二輪會外賽將在明晚在台北田徑場登場，今召開賽前記者會，邀請台灣、香港、蒙古和北韓教練分享近期備戰狀況，其中台灣男足前教頭懷特將率領香港來台踢館，他表示彼此很熟悉，屆時將會是場精彩賽事。

臨危受命接掌台灣男足兵符的王家中透露，接任總教練一職的時間很短，全隊集訓時間也只有5天，部分球員如沈子貴等人，都才剛抵達台灣，即便時間倉促，大家仍會盡力去踢，希望利用主場優勢盡力搶勝。

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先前帶領台灣男足踢出主場7連勝佳績的外教懷特，轉戰香港後，首度帶隊來台踢館，他說：「兩隊雖然有很多不同，但雙方都很熟悉，屆時將會是場精采的比賽。」他也透露近期香港隊和泰國、印尼進行友誼賽，狀況不錯；台灣隊將在明晚6點在台北田徑場與香港隊交手。

東亞盃會外賽第２輪明登場今進行賽前記者會，右一為台灣男足總教練王家中、右二為香港隊教練懷特。（記者粘藐云攝）

東亞盃會外賽第２輪明登場今進行賽前記者會，右一為台灣男足總教練王家中、右二為香港隊教練懷特。（記者粘藐云攝）