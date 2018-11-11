NBA》「一眉哥」禁區力壓菜鳥狀元 鵜鶘主場射日

「一眉哥」A.戴維斯力壓新秀狀元，砍下全場最高26分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘今在主場迎戰來訪的太陽，太陽隊狀元艾頓（Deandre Ayton）今天上場30分鐘就砍下20分12籃板的「雙十」成績，不過鵜鶘在「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）26分12籃板禁區力壓艾頓，並在決勝節打出高潮甩開對手，終場以119：99痛宰太陽，收下二連勝。

太陽開局打得不差，雖然鵜鶘很快就搶回領先地位，不過太陽前持續將分數緊咬，讓鵜鶘在前三節打完依舊是以個位數暫時領先。然而決勝節才剛開打，鵜鶘就在D.米勒（Darius Miller）帶領下，連拿7分擴大領先差距，太陽好不容易先靠著華倫（TJ Warren）的三分球止血，布克（Devin Booker）、霍姆斯（Richaun Holmes）跳投命中，將比分追近，不過鵜鶘馬上回敬一波13：0的攻勢，最後1分45秒時將比分拉開到23分之多，讓比賽在沒什麼懸念下結束。

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「一眉哥」A.戴維斯與「狀元」艾頓此役禁區的對位較量，在賽前就是眾人關注的焦點，儘管A.戴維斯在右手肘傷癒復出後的身體似乎還沒恢復最佳狀態，中場休息時還緊握自己的小腿，但他的表現仍然力壓菜鳥艾頓，砍下全場最高26分，另有12籃板6助攻，末節下場時，也主場球迷也熱情抱予掌聲和歡呼。

新科狀元艾頓在籃下與A.戴維斯較勁。（美聯社）

而今天頂替米洛提奇（Nikola Mirotic）擔任先發的藍道 （Julius Randle）也有22分16籃板的精采表現，J.哈勒戴 （Jrue Holiday）拿19分，莫爾（E 'Twaun Moore）拿下17。

太陽方面則由華倫砍下25分5籃板3阻攻最為亮眼，艾頓繳出20分和12籃板，一哥布克此役手感較冷，全場12投4中拿12分，但仍送出7次助攻。

華倫砍下25分為太陽全隊最高。（美聯社）