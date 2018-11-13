MLB》結束滿載收獲的1年 「跨日大戰」仍是林子偉最難忘

美國職棒大聯盟紅襪隊選手林子偉出席返台記者會。（中央社）

〔體育中心／綜合報導〕效力紅襪隊的台灣野手林子偉本季隨隊拿下世界大賽冠軍，成為第2位隨隊獲得世界大賽冠軍戒的台灣球員，今天出席返台記者會分享世界大賽的經歷及參加封王遊行的感想之外，但談起最難忘的還是非世界大賽的跨日大戰莫屬。

林子偉今年數度上大聯盟支援，堪稱豐收一季，不僅進帳個人生涯首轟，本季打擊率以2成46作收，出賽數超越去年，9月份單月打擊率3成81更是頗具水準。

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紅襪今年也下不少紀錄，例行賽拿下108勝、破隊史勝場紀錄，而世界大賽第3戰與道奇隊鏖戰7小時20分鐘，打了18局才分出勝負，更是讓林子偉超難忘，但他仍搞笑地表示那時候其實「蠻想睡覺的」。

林子偉解釋，當時作客洛杉磯道奇隊主場，對東岸球隊來說，打到半夜12時等於是東岸的凌晨3時，「那是很煎熬的球賽，可以打到18局已經不錯了，很不幸被打再見全壘打輸球」。

而紅襪自一壘手莫爾蘭（Mitch Moreland）在美聯分區系列賽受傷後，林子偉就開始隨隊待命，雖然美聯冠軍賽和世界大賽25人名單都沒有他，但他仍一路參與了紅襪的奪冠過程，確定拿下冠軍的那一刻，他也衝上場和隊友擁抱，體驗難得的奪冠時刻。

林子偉返台出席記者會，與女兒開心合影。（中央社）