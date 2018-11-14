台哥大高球公開賽》最後3洞連射2鳥拉尾盤 李旻並列領先

李旻暫時並列第一。（大會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金500萬元台幣的2018年台灣大哥大女子公開賽，今在林口東華球場正式點燃戰火，第一回合戰況激烈，我國旅美好手李旻靠最後3洞連射兩隻小鳥強拉尾盤，最後繳出低於標準桿4桿的68桿，與泰國女將蘇帕奇婭（Supakchaya Pattaranakrueang）並列領先。

上週才剛從美國返台的李旻今抓下6博蒂，只吞2柏忌，她說：「今天整體狀況還滿穩定的，球場風滿大，對所有選手而言都不好打，因此我刻意放慢自己的揮桿節奏。」李旻表示，由於東華球場的果嶺速度與她之前在美國打比賽的果嶺不太一樣，因此賽前特別花了一點時間熟悉果嶺的速度，「今天推桿的感覺也很不錯。」

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李旻平時多征戰LPGA賽事，她表示，上週返台後都在調整時差，也沒時間練球，只有來東華球場練習過一次，加上昨天的職業業餘配對賽，因此對球場不算熟悉，能以68桿開出紅盤，她自己也很高興，「回到台灣打球很開心，畢竟這是自己的家。」

並列領先的蘇帕奇婭，同樣靠6鳥、2柏忌擊出68桿，她說：「今天我的推桿手感很好，球也都有打上球道；吞下的兩記柏忌，都是因為鐵桿沒能打上果嶺。」對於第二回合的進攻策略，蘇帕奇婭說：「其實沒有特別計劃，一切就看風勢大小決定是否積極的進攻。」

兩位台巡賽選手王莉甯與梁宜羚則雙雙以69桿作收，與泰國選手萍帕頌（Pimpadsorn Sangkagaro）並列第3，一桿之差緊追在領先群之後。

我國老將呂雅惠與程思嘉與林子麒皆繳出70桿，與兩位泰國選手薩娜朋（Saraporn Chamchoi）及龐帕卡（Punpaka Phuntumabamrung），暫時並列第6。上週才在台南公開賽擊出驚人62桿成績的呂雅惠，今繳出71桿，暫時與4位選手並列第11。

業餘小將侯羽薔今繳出平標準桿72桿，她說：「今天鐵桿不是非常滿意，精準度不夠好，計算距離與方向有點失誤。」

張亞琦第一回合在第16洞打出一桿進洞。（大會提供）

張亞琦第一回合在第16洞打出一桿進洞。（大會提供）