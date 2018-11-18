MLB》想搶哈波再要孔賓 費城人將成國聯邪惡帝國？

孔賓是今年自由市場最強左投。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年大聯盟賽季結束後，各隊都開始積極尋找補強目標。本季差點能重返季後賽的費城人隊也對哈波（Bryce Harper）以及馬查多（Manny Machado）有強烈興趣，現在又傳出費城人對可能會想要簽下響尾蛇隊左投孔賓（Patrick Corbin）。

MLB記者摩洛西（Jon Morosi）指出，費城人目前正在尋找一位具有資歷的投手，來加入費城人目前年輕的右投輪值當中。費城人隊今年的先發投手除了阿里耶塔（Jake Arrieta）外，其他人都低於28歲。

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摩洛西指出，費城人想要先發投手這件事情，可能會讓許多人感到驚訝。因為費城人今年主要補強目標都在強打少年哈波，以及馬查多身上。不過摩洛西也指出，費城人會想要補強先發投手，主要原因是因為今年球季後段，包含阿里耶塔在內，皮維塔（Nick Pivetta）、艾夫林（Zach Eflin）、維拉斯奎茲（Vince Velasquez）這幾位的先發投手防禦率都破5，而且上述幾位先發全部都是右投，總共費城162場先發只有3場使用左投，所以尋找左手先發，孔賓或者凱可（Dallas Keuchel）都是合理的選擇。

哈波是費城人隊季末補強目標之一。（資料照，法新社）

此外摩洛西也指出，在交易市場上，費城人在農場以及薪資空間上，都有能力將葛蘭基 （Zack Greinke）給納入麾下，目前葛蘭基的合約尚有3年，超過9000萬美元，而且總教練卡普勒（Pete Gabe Kapler）也曾在道奇隊與葛蘭基同隊過。

費城人老闆米道頓（John Middleton）日前也在受訪時指出，願意花錢補強，就算花得有點笨也沒有關係，因此費城肯定會想盡辦法尋求大咖加盟。