NBA》勇士連敗壓力大？KD比賽中怒對球迷爆粗口（影音）

〔體育中心/綜合報導〕勇士昨客場作戰踢到鐵板不敵馬刺吞下三連敗,在少了一哥柯瑞(Stephen Curry)後,近5戰就狂輸4場還讓出西部王座,單獨扛起球隊重責大任的杜蘭特(Kevin Durant),似乎在情緒上也大受影響,在勇士日前對上獨行俠一役中,就被拍到衝著坐在底線的觀眾大爆粗口。

在前天與獨行俠的比賽中,情緒爆發的杜蘭特在一次回防前,直接走到底線觀眾席附近,衝著坐在那裡的一群球迷怒吼:「閉上你X的嘴好好看你X的比賽。」主場球迷也馬上報以噓聲回應。

“Watch the fucking game and shut the fuck up”

- Kevin Durant@MickstapeShow pic.twitter.com/svM2ciN6Qh