NBA》勇士連敗壓力大？KD比賽中怒對球迷爆粗口（影音）

〔體育中心／綜合報導〕勇士昨客場作戰踢到鐵板不敵馬刺吞下三連敗，在少了一哥柯瑞（Stephen Curry）後，近5戰就狂輸4場還讓出西部王座，單獨扛起球隊重責大任的杜蘭特（Kevin Durant），似乎在情緒上也大受影響，在勇士日前對上獨行俠一役中，就被拍到衝著坐在底線的觀眾大爆粗口。

在前天與獨行俠的比賽中，情緒爆發的杜蘭特在一次回防前，直接走到底線觀眾席附近，衝著坐在那裡的一群球迷怒吼：「閉上你X的嘴好好看你X的比賽。」主場球迷也馬上報以噓聲回應。

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“Watch the fucking game and shut the fuck up”

- Kevin Durant@MickstapeShow pic.twitter.com/svM2ciN6Qh — Barstool Sports （@barstoolsports） November 19, 2018

而前陣子由於柯瑞和D.格林（Draymond Green）都進傷兵名單，一口氣少了2大主力坐鎮，讓衛冕軍陷入苦戰，在主力射手K.湯普森（Klay Thompson）也失準的情況下，杜蘭特只能扛下帶隊的重擔，但球隊近期深陷連敗低潮，似乎也讓杜蘭特的情緒受到了不小的影響。

勇士昨苦吞三連敗，杜蘭特難掩失望。（美聯社）