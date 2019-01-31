NBA》林書豪連5場得分破雙位數 老鷹卻被國王轟垮

林書豪攻下11分、5助攻，個人本季連5場得分上雙。（資料照，今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕老鷹今日防守又變成紙糊一般，被地主國王轟得滿頭包，以113：135慘敗，林書豪因落後幅度過大，第四節非關鍵時刻回到場上，驚險達成個人連5場得分達雙位數，為本季首見。

老鷹此仗共有7人得分上雙，但他們本季場均失分117.5分為聯盟最多，今日防守疲軟老毛病再犯，前三節就被國王甩開，無緣在客場之旅奪下2連勝。

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林書豪上場19分10秒，出手6次、命中2球，以及罰球6罰全進，攻下11分、5助攻，個人本季連5場得分上雙。至於先發的菜鳥後衛楊恩（Trae Young）攻下23分、8助攻，柯林斯（John Collins）14分、7籃板，普林斯（Taurean Prince）11分、班貝瑞（DeAndre' Bembry）11分、赫特（Kevin Huerter）11分，另一板凳出發的蘭恩（Alex Len）13分。

別利查雙手灌籃，此戰他拿12分。（美聯社）

國王今日板凳群表現亮眼，替補球員共斬獲驚人的80分，大勝老鷹的49分，且團隊送出36助攻，投籃命中率54.5％，皆優於客軍，用多點開花在主場贏球

入選今年新秀對抗賽的巴格利繳出17分、12籃板，波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）16分，中鋒賈爾斯（Harry Giles）20分、7籃板，費瑞爾（Yogi Ferrell）11分進帳，至於先發的希爾德（Buddy Hield）18分、別利查（Nemanja Bjelica）12分。

柯林斯14分、7籃板。（美聯社）

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