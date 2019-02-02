NBA》厄文歸隊砍全場最高23分 綠衫軍輕取尼克奪3連勝

厄文繳出全場最高的23分外帶10籃板與6助攻。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「綠衫軍」塞爾提克今客場迎戰尼克，綠衫軍靠著傷癒歸隊的一哥厄文（Kyrie Irving）繳出全場最高的23分外帶10籃板與6助攻，率隊以113：99輕取尼克，收下3連勝。

第二節後半段，厄文與小莫里斯（Marcus Morris）雙雙砍進三分球，助綠衫軍打出一波10：0的小高潮，並拉開分差至雙位數。儘管尼克後衛多森（Damyean Dotson）和特里爾（Allonzo Trier）很快回敬三分彈，但綠衫軍前鋒塔圖姆（Jayson Tatum）跳出來連拿6分，半場結束塞爾提克以56：47領先尼克。

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多森此役攻下22分，可惜尼克仍無法贏球。（美聯社）

易籃後，尼克前鋒海佐尼亞（Mario Hezonja）連續得分，隨後諾克斯（Kevin Knox）在禁區頻頻得手，連投帶罰砍下7分，幫助尼克追到僅7分差。不過比賽來到決勝節，塞爾提克又打出一波11：4攻勢，分差再度回到14分。加上小莫里斯連飆2記三分彈，尼克最終仍無力回天，以大比分敗給塞爾提克。

此役綠衫軍多達6人得分上雙，小莫里斯拿下全隊次高的18分，板凳出發的海沃德（Gordon Hayward）與中鋒哈佛德（AI Horford）分別挹注14分，塔圖姆則進帳13分。尼克方面，多森攻下全隊最高的22分，而諾克斯貢獻21分。

海沃德板凳出發，挹注14分。（美聯社）

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