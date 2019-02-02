NBA Live》林書豪拿2分、1抄截 老鷹暫落後爵士

2019/02/02 10:38

球隊

第一節

第二節

第三節

第四節

總分

老鷹

34

 

 

 

34

爵士

36

 

 

 

36

 

 

投籃

三分

罰球

助攻

籃板

抄截

失誤

阻攻

得分

林書豪

0-0

0-0 

2-2

0

1

1

0

0

2

第一節

首節爵士靠英格斯連拿10分，助球隊領先7分，但老鷹靠T.楊恩也是連得10分，之後貝茲莫（Kent Bazemore）連拿4分，讓老鷹以26：25超前。

林書豪在第一節剩下4分，他先是抄掉米契爾的球後，被對方犯規，獲2次罰球，2罰全進。貝茲莫也獲犯規，2罰全進，老鷹打出一波12：0攻勢，反倒領先7分。

爵士打出11：2攻勢，要回領先。第一節打完，老鷹以34：36落後。爵士英格斯第一節就拿12分。

兩隊先發名單：

爵士先發五人：盧比歐（Ricky Rubio）、米契爾（Donovan Mitchell）、英格斯（Joe Ingles）、戈貝爾（Rudy Gobert）、菲佛斯（Derrick Favors）

老鷹先發五人：T.楊恩（Trae Young）、赫特（Kevin Huerter）、戴德蒙（Dewayne Dedmon）、班貝瑞（DeAndre' Bembry）、J.柯林斯（John Collins）

賽前

老鷹今天在客場對上爵士，目前老鷹戰績為16勝34敗，暫居東部第12名，近10場4勝6敗；爵士戰績則為29勝23敗，暫居西部第七，近10戰8勝2敗。

林書豪過去5場得分都破10分以上，本季出賽45場，場均11分、3.7次助攻、2.4顆籃板。

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