NBA Live》林書豪拿2分、1抄截 老鷹暫落後爵士

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 老鷹 34 34 爵士 36 36

投籃 三分 罰球 助攻 籃板 抄截 失誤 阻攻 得分 林書豪 0-0 0-0 2-2 0 1 1 0 0 2

第一節

首節爵士靠英格斯連拿10分，助球隊領先7分，但老鷹靠T.楊恩也是連得10分，之後貝茲莫（Kent Bazemore）連拿4分，讓老鷹以26：25超前。

林書豪在第一節剩下4分，他先是抄掉米契爾的球後，被對方犯規，獲2次罰球，2罰全進。貝茲莫也獲犯規，2罰全進，老鷹打出一波12：0攻勢，反倒領先7分。

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爵士打出11：2攻勢，要回領先。第一節打完，老鷹以34：36落後。爵士英格斯第一節就拿12分。

兩隊先發名單：

爵士先發五人：盧比歐（Ricky Rubio）、米契爾（Donovan Mitchell）、英格斯（Joe Ingles）、戈貝爾（Rudy Gobert）、菲佛斯（Derrick Favors）

老鷹先發五人：T.楊恩（Trae Young）、赫特（Kevin Huerter）、戴德蒙（Dewayne Dedmon）、班貝瑞（DeAndre' Bembry）、J.柯林斯（John Collins）

賽前

老鷹今天在客場對上爵士，目前老鷹戰績為16勝34敗，暫居東部第12名，近10場4勝6敗；爵士戰績則為29勝23敗，暫居西部第七，近10戰8勝2敗。

林書豪過去5場得分都破10分以上，本季出賽45場，場均11分、3.7次助攻、2.4顆籃板。

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