NFL》愛國者隊擊敗公羊隊 6座超級盃平史上最佳！

愛國者隊拿下本屆的超級盃。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕超級盃今日登場，新英格蘭愛國者隊對洛杉磯公羊隊，愛國者隊靠著下半場格隆考夫斯基（Rob Gronkowski）精彩接獲布雷迪（Tom Brady）的傳球，讓米契爾（Sony Michel）隨後能夠靠著達陣搶下關鍵超前分，最終愛國者隊以13：3擊敗公羊隊，拿下本屆的超級盃。

愛國者隊明星四分衛布雷迪。（法新社）

上半場雙方首節都沒有得分，第二節愛國者隊戈斯特科夫斯基（Stephen Gostkowski）42碼射門得手拿下3分，上半場節數愛國者隊就以這3分領先公羊隊。這是愛國者隊史上第三次在超級盃以及分區冠軍賽將對手零封，前兩次在超級盃上半場將對手零封的球隊都拿下冠軍。

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戈斯特科夫斯基射門得手。（法新社）

下半場公羊隊在第三節，靠曾爾倫（Greg Zuerlein）踢出史上第二遠的53碼進球追平比分，公羊隊的赫克（Johnny Hekker）則踢出了超級盃史上最遠的65碼棄踢。第四節格隆考夫斯基（Rob Gronkowski）精彩接獲布雷迪（Tom Brady）的傳球，幫助球隊推進29碼，來到得分大門，隨後米契爾達陣成功，加上戈斯特科夫斯基的加踢進球，讓愛國者隊以10：3取得領先。接著戈斯特科夫斯基踢進42碼射門，愛國者隊13：3領先，最後愛國者隊就以這個分差拿下本屆的超級盃。

格隆考夫斯基關鍵接球。（歐新社）

愛國者隊拿下隊史第6座超級盃，這也追平了匹茲堡鋼人隊，成為史上拿下最多超級盃的球隊，而愛國者隊的6座超級盃都是在2001後拿到的，鋼人隊則是在35年內拿下6座。布雷迪在第四節的致勝傳球，讓他生涯在超級盃第四節以及延長賽中，合計傳出6次致勝傳球。41歲的他與66歲的總教練貝利奇克，是史上最老的四分衛與總教練組合。布雷迪也成為史上第一位能夠拿下6座超級盃的球員。

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