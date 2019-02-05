NBA》哈登猛砍44分滅太陽 連續場次30+獨居歷史第3

哈登率火箭升空。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭今天客場迎戰太陽，當家球星哈登面對西部爐主自然大演刷分秀，全場斬獲44分、8籃板、6助攻，連續27場比賽得分至少30分，火箭終場118：110收下二連勝，並賞給太陽11連敗。

哈登前三節就完成連續27場得分至少30分的紀錄，獨居史上第3，目前在NBA歷史上仍要追逐的是張伯倫，分別在1961-62年創下連續65場至少30分，以及1962-63年連續31場的得分紀錄。此外這也是哈登本季第20次拿到單場40分，超越02-03年布萊恩（Kobe Bryant）的19次。

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火箭保羅（Chris Paul）則有18分、5抄截，半獸人法瑞德（Kenneth Faried）拿下17分、14籃板。

太陽此役從未領先過，第三節一度落後多達20分，但在第四節逐漸把比分追進，哈登此時再度挺身而出接掌比賽，讓太陽最終以8分落敗。

太陽陣中以傑克遜（Josh Jackson）得到25分5籃板最高，歐布瑞（Kelly Oubre Jr.）則有23分。布克（Devin Booker）砍下19分，中鋒艾頓（Deandre Ayton）拿到15分、11個籃板。

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