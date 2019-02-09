NBA》差點被太陽扳倒！五星勇士驚險逆轉賞對手13連敗

柯瑞20分、7籃板、7助攻。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今迎戰西部墊底的太陽，卻意外陷入苦戰，決勝節打出一波35：22攻勢，才順利甩開對手糾纏，終場以117：107擊敗太陽，賞給他們13連敗。

西部龍頭勇士今面對少了一哥布克（Devin Booker）的太陽，並沒討到太多便宜，一開賽先讓對手打出23：7攻勢，狀況不太理想，雙方一路纏鬥；柯瑞（Stephen Curry）前3節狀況低迷，決勝節總算甦醒，單節命中2顆三分球，攻下10分，K.湯普森（Klay Thompson）則是單節11分，助隊奠定勝基。

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此役勇士有3名球員得分突破20，今天過29歲生日的K.湯普森攻下全隊最高25分、6籃板，杜蘭特（Kevin Durant）21分、8籃板次之，柯瑞20分、7籃板、7助攻。

K.湯普森攻下全隊最高25分。（法新社）

杜蘭特（右）21分、8籃板次之。（今日美國）

太陽年輕好手們表現不俗，也讓衛冕軍嚇出一身冷汗，替補的小歐布瑞（Kelly Oubre Jr.）攻下全隊最高25分，去年狀元艾頓（DeAndre Ayton）則進帳次高23分。

小歐布瑞攻下全隊最高25分。（今日美國）

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