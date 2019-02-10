NBA》厄文扭傷右膝退場 快艇擊敗綠衫軍上演隊史最大逆轉秀

快艇上演28分逆轉秀寫隊史紀錄。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今天在主場迎戰快艇，賠了夫人又折兵，當家主控厄文（Kyrie Irving）因膝傷缺席下半場，讓快艇有機可趁，上演絕地大反撲，克服了落後28分的劣勢，終場以123：112氣走綠衫軍，賞給對手2連敗，也刷新前一週所創下25分逆轉秀，再寫隊史最佳。

厄文上半場獨拿14分，其中有12分都是集中在第一節，也率隊單節轟進43分，進入次節更一度領先多達28分，不過在還剩5分多鐘時扭傷右膝，下半場就沒有回到場上。

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綠衫軍帶著21分的差距進入第三節，未料戰局風雲變色，快艇打出24：8的攻勢，塞爾提克該節僅拿到12分，差距縮小至5分。快艇打出氣勢銳不可擋，新同學薛米特（Landry Shamet）在末節飆進4顆三分彈，貢獻13分，助隊以105：102超前。

綠衫軍G.海沃德（Gordon Hayward）挺身而出，連拿5分止血，不過貝佛利（Patrick Beverley）連續投進2記關鍵三分彈鎖住勝局，最後4罰也全中，快艇終場也以123：112贏球，這場逆轉秀除了是隊史最佳之外，也是近2個賽季的最大逆轉分差紀錄。

塞爾提克在主場被逆轉。（美聯社）

快艇共有8人得分上雙，哈瑞爾（Montrezl Harrell）替補攻下全場最高的21分，另有6籃板，加林納里（Danilo Gallinari）繳出19分、10籃板的雙十數據，L.威廉斯（Lou Williams）貢獻15分、6助攻，薛米特則挹注17分。

G.海沃德攻下塞爾提克最高的19分，另有5籃板，塔圖姆（Jayson Tatum）有16分8籃板，羅齊爾（Terry Rozier）16分、5籃板，厄文則留下14分、2助攻的成績。

塞爾提克總教練史蒂文斯。（美聯社）

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