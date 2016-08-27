台北青少年桌球公開賽》誠正國中雙刀 床頭吵床尾和

馮翊新昨在18歲男單預賽一日兩勝。（桌協提供）

〔記者林岳甫／新北報導〕前天分別幫台灣奪下台北青少年桌球公開賽18歲及15歲男團冠軍的馮翊新與戴茗葦，都來自誠正國中，私下感情十分要好，卻也經常因小事情起口角。

戴茗葦確定晉級15歲組男單16強。（桌協提供）

馮翊新昨在18歲男單預賽先以3：1擊敗泰國席提沙克，又以3：2險勝南韓趙大成，明日只要擊敗2連敗的加拿大肯尼，就能以分組第一闖進16強。

馮翊新爺爺馮弘毅是教練，二伯馮聖欽多次當選國手，爸爸馮泰龍也熱愛桌球，他從小就愛上這項運動，小二轉學至民權國小展開桌球路。

馮翊新國一開始挑戰18歲組賽事，今年5月還曾在澳洲打成人級賽事，都是透過辛苦訓練換來的成績，每天練球超過7小時，他說：「我真的很喜歡打桌球，所以不怕吃苦。」

戴茗葦也打進15歲組男單16強，雖然馮翊新在18歲組出賽，但他強調不會羨慕好友，單純只是自己想再打一次15歲組，明年就會報名18歲組。

戴茗葦與馮翊新國小就因比賽而認識，如今只要出國比賽都是室友；不過，戴茗葦爆料，有次在南韓搭檔雙打，結果輸球就起了口角，當晚馮翊新直接「分房睡」，但過幾天就忘記這回事，兩人依舊是好朋友。