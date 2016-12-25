球后效應 星爸人氣旺
2016/12/25 06:00
戴資穎父親戴楠凱（右）、母親胡蓉（左），在現場也成為粉絲追逐焦點。（記者卓佳萍攝）
〔記者卓佳萍／高雄報導〕「戴爸爸，請問可以跟你合照嗎？」戴資穎的粉絲輕聲地詢問戴楠凱，昨在女兒簽名會成為星爸，不少粉絲爭相與他合影。
戴楠凱最近常在電視新聞曝光，簽名會上球迷一眼認出他，紛紛上前索取合照，他臉紅地說，「很不好意思，怎麼也找我拍」，他到附近商家購物也被認出，店家不斷稱讚女兒打球很棒，也獲得南部商家熱情的購物折扣。
戴資穎的母親胡蓉則較為低調，她表示，戴爸現在出門常被認出來，她則喜歡默默地在背後，上鏡頭的工作就交給另一半。
小戴東奧前將閉關3月
戴爸也是女兒經紀人，賽事、活動等安排都一手包辦，再度挑戰奧運是未來最大目標，他表示，戴資穎一旦取得東京奧運門票，將仿效頂尖選手賽前3個月閉關，全力衝刺奧運。
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