44年資歷銳威 一眼相中陳琥

銳威（資料照）

〔記者郭羿婕／屏東報導〕在大聯盟打球12年，打過世界大賽，也在大、小聯盟當過教練，64歲中信美籍投手教練銳威自認已圓夢，如今希望幫助更多投手創造夢想，他在中信看到許多潛力好手，特別點名年僅18歲的陳琥。

陳琥（資料照，記者張嘉明攝）。

中信擁有強力打線，去年投手防禦率6.12卻僅優於桃猿的6.26，強化投手戰力是今年重點，銳威自知責任重大。他說，經過這幾天跟選手相處，了解大家也不滿意這成績，就要扛起擔子，更努力訓練。

銳威棒球生涯長達44年，包括轉教練後帶過各類型投手，他認為棒球就是個團隊，沒有明星球員，但針對每人協調性、柔軟度等能力，個別指導與調整很重要，提升心理層面、建立自信也是他帶兵重點。

銳威才剛抵台數日，首要工作就是記住所有投手，他透過每天訓練慢慢認人，但在年輕投手群中已對陳琥留下深刻印象，認為他是值得等待的先發投手，「我看到一些臂力不錯、資質很好的選手，像是陳琥，但對他要有耐心培養。」

銳威強調，不會過度使用投手，保護選手生涯及健康為優先，協助他們每年維持佳績。至於本季先發模式是否採用投1休4，銳威說：「應該會，但還是要看狀況，如果球隊有5個很好的先發投手就不需要。」