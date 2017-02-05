姚明球衣退役 火箭毀他心願

火箭一哥哈登（中）跳進姚明（右）的懷抱之中。哈登昨是逆轉公牛的功臣。（法新社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕火箭昨在主場將名人堂球星姚明的11號球衣高掛穹頂，特別的時刻，一哥哈登也沒漏氣，除了繳出42分、12籃板、9助攻的「準大三元」，還在延長賽扮演逆轉功臣，助隊121：117搶下勝利。

名人堂球星姚明的11號球衣正式退役，高掛火箭主場。（美聯社）

36歲的姚明是火箭第6位獲得球衣退役殊榮的球員，他在2002年被火箭以第一順位挑中，成為第一位沒在美國打過大學聯賽的狀元郎，之後在NBA的8個賽季留下場均19分、9.2籃板、1.9次阻攻，更每年都入選全明星賽。

如今重回故地，已貴為CBA球隊老闆的姚明笑說：「當我走進這座球館，看見了椅子上的這些球衣，我就知道我第一個願望落空了，因為我還想跟火箭簽個10天短約。」

姚明表示，當年在火箭第一場比賽，就是目送歐拉朱萬的34號球衣退役，他還以此作為征戰NBA的動力，想不到物換星移，昨晚成為主角的他感嘆：「看到這種場面，我覺得自己老了。」

火箭後輩此役差點毀了老大哥興致，上半場雖然一度領先17分，易籃後不僅花光優勢還被反超，好在哈登哨響前27秒投進追平分拉長戰局，身為主將的他，延長賽再扮英雄，最後36秒內連投帶罰拿下5分，率隊從116：117落後下逆轉。