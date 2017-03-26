亞洲盃資格賽最終輪／旅外國腳站台 今拚首勝土庫曼

亞洲盃資格賽最終輪，台灣男足首戰將與土庫曼對決。（記者林宗偉攝）

〔記者林宗偉／台北報導〕2019亞洲盃男足資格賽最終輪，台灣隊今晚6點將在台北田徑場與世界排名144的土庫曼進行首戰，雙方總教練昨賽前記者會先禮後兵，但對於抗敵策略都賣足關子。

世界排名159的台灣，過去3次與土庫曼交手都居下風，但這次旅外球員有多人回歸，除了殷亞吉、吳俊青越南移地訓練時就加入，陳柏良、陳浩瑋、溫智豪、朱恩樂也都在本週陸續返台，全隊前天首度會合練球，進行最後衝刺。

總教練黑田和生透露，原本有點擔心較晚加入集訓的旅外球員，所幸4人狀況都不錯，他也表示，旅外球員可能對國家隊目前的打法還不習慣，但相信為了團隊榮耀，他們一定會盡最大努力融入。

亞洲盃資格賽最終輪，台灣與巴林、土庫曼、新加坡分在E組，進行主客場雙循環共6場賽事，最終若戰績排在前二，就能搭上會內賽列車。