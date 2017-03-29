免費收視平台暴增 CPBLTV 流失2成訂戶

統一獅、富邦悍與Yahoo TV合作直播賽事。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕一度幾乎看不到的中職賽事，今年的收視管道爆出史上最大量，除了有線電視頻道，各類型影音平台超過10個，由於幾乎都標榜免費收看，對於必須付費的CPBL TV造成很大衝擊，訂戶已較去年減少將近20％。

經過MP & Silva事件造成的轉播開天窗，中職轉播由4隊統包改為主場分賣，各隊都有合作的免費網路平台，以富邦悍將6個最多，除了母集團旗下的凱擘SuperMOD、台灣大哥大myVideo，還有Yahoo TV、pb+、麥卡貝，影響最大的是來自LINE TODAY的轉播。

LINE TODAY轉播 衝擊大

據了解，LINE TODAY憑藉全台約1700萬人使用軟體的龐大優勢，上週最高同時在線人數超過44萬人次，聯盟與各隊都注意到此現象，各類型平台未來能否免費收看，將是下階段洽談轉播權的重點之一。

CPBL TV是現行極少數仍需付費的收看平台，一般方案為每年1199元，季前早鳥方案也要999元，每個帳號雖可使用兩個裝置，能收看一、二軍所有比賽含明星賽、季後賽，還有隨選視訊的優勢，但截至開幕戰當日，今年訂戶約1萬人，比去年1萬2千多人衰退約20％。

CPBL TV在手機、平板等行動裝置上運作穩定，在筆電、桌機比較不流暢，聯盟購買的新播放器即將完成測試，最慢4月初進行更新。