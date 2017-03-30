NBA》豪全能演出 自責不敵七六人

林書豪繳出11分、7助攻、6籃板的全能數據。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕近期狀況頗佳的籃網隊昨在主場迎戰人手短缺的七六人，全隊顯得有些鬆懈，終場以101：106無緣收下本季二度連勝，身為球隊領袖的林書豪很自責，「我沒有打出應有水準」。

林書豪貢獻全方面的11分、7助攻、6籃板、4抄截，但讀秒階段他不慎走步，隨後賠上一次犯規，送對手兩罰機會，面對挫敗，他沒有退縮，他表示：「我必須第一個跳出來承認，沒有打出應有的水準，若能投進更多球，也許有不同的結局，希望下一場會表現得更好。」

此役前籃網隊近4戰獲3勝，林書豪表示，球隊好像有點放鬆了，輸球算是上了寶貴一課，也了解到NBA每一場球賽都很艱難。攻下全隊最高26分的B.羅培茲不認為最後失誤導致輸球，「我們整場球都沒有打好，我對球隊感到很失望，包含我自己」。

籃網試圖在季末拉尾盤，但教練亞特金森表示，這一場全隊從開賽就打得很無力，很難預測球隊缺了什麼，可能是專注度或體力。