真的是瘋邦！ 開幕戰雙轟第1投

邦賈納繳出7局優質先發，更貢獻雙響砲，可惜巨人仍遭響尾蛇逆轉。（今日美國）

連4年開幕戰先發登板

〔記者徐正揚／綜合報導〕連續4年榮膺開季首戰先發投手的邦賈納，昨不但交出7局11K的好投，還成為大聯盟史上第1位在開幕戰演出雙響砲的投手，可惜牛棚沒能守成，新任終結者梅倫森被歐文斯敲出再見安打，巨人5：6遭響尾蛇逆轉。

7局11K好投遭牛棚砸鍋

邦賈納前5局沒讓對手敲安，投完7局挨6安、失3分，本季首次出賽就是優質先發，打擊更恐怖，5局上轟出陽春彈把比數擴大為2：0，7局上再開砲助巨人4：3拿回領先，是巨人隊史繼2002年邦斯後，開幕戰演出雙響砲的第1人，也讓自己在領先時退場。

邦賈納生涯累積18轟是現役投手與巨人隊史之冠，大聯盟投手在他之前，歷來僅柴斯戴爾曾兩度在開幕戰開砲，但打在不同的比賽，他說，「打全壘打當然很特別，但我的工作是在投手丘上，我最關心的還是投球。」

戰局在邦賈納退場後丕變，響尾蛇8局下一開局就連敲3安二度扳平，9上雖丟1分再次落後，面對巨人去年季後以4年6200萬美元網羅的梅倫森，9局下2出局後連敲4安搶下2分，由歐文斯一棒結束比賽。

轉隊第1戰就救援失手的梅倫森說：「你絕不會想用這種方式開始，我真的很想幫邦賈納守下這場好先發，我會趕快忘掉這場所有不好的事。」