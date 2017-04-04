陷首月5連敗魔咒 悍將今拚轉運

富邦悍將今天推出力猛先發，盼能終止5連敗。（資料照）

獅主場開幕戰 布魯斯對決力猛

統一獅三振王布魯斯今天主投球隊開幕戰。（資料照）

獅隊今天主場開幕戰，邀請代總教練黃甘霖的夫人A-Lin現場演唱。 （統一獅提供）

〔記者吳清正／台北報導〕統一獅今天在台南球場進行主場開幕戰，力拚面子和裡子雙贏，不但要締造亮麗票房，也將挑戰4連勝，推出三振王布魯斯對決富邦悍將力猛，富邦將全力終止5連敗。

獅隊是今年最晚進行主場開幕戰的球隊，今天除邀請代總教練黃甘霖的夫人「靈魂歌姬」A-Lin現場演唱，並結合度小月擔仔麵等台南在地美食，提供球迷多種享受，至昨天預售票已賣出約5000張。

獅隊上週3連戰橫掃中信兄弟，帶著連勝氣勢回家，今天由布魯斯打頭陣，他上週出戰桃猿仍展現K功，先發4.2局投出6次三振，但失3分（2分責失）承擔敗戰。布魯斯去年對富邦前身義大犀牛先發10場，3勝4敗、防禦率5.82的成績並不理想，所幸獅隊最近得分能力優異，可望力挺他。

獅隊本季打擊率0.247，在4隊中排名倒數第2，全壘打7支是最少的，但擅長適時一擊，平均每場攻下聯盟最多的7分，三連勝期間更打下27分，去年獅隊最後5場出戰義大都輸球，今年首度對上富邦，將試圖報一箭之仇。

力猛上週對中信先發4.2局失3分，成為富邦5連敗的起點，但他去年對獅隊拿下最多的5勝、最少的2敗，希望能在自己手中結束連敗。

首月至少5連敗 都淪後段班

自2013年起，在球季前1個月至少5連敗的球隊，上半季排名都在後段班的第3或第4名，富邦要改變歷史，必須趕快奮起，牛棚更是關鍵。

富邦今年初未能和藍斯佛續約，一度考慮改找後援型洋投擔任終結者，但最終3個洋將名額仍是先發投手，不料開季牛棚就頂不住，上週5敗有4場被逆轉，包括2場在8局之後被超前，1場被擊出再見安打。