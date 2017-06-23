NBA》大物新人年 誰當狀元今揭曉

各大網站預測 今年選秀前五席

〔記者林岳甫／綜合報導〕2017年NBA選秀會今天早上7點於布魯克林籃網主場登場，今年被外界譽為「大物新人年」，屆時誰能當狀元及一心只想成為湖人軍的波爾能否如願以償，都備受矚目，至於握有隊史第3支狀元籤的七六人則先受益於「狀元效應」，昨美媒報導，費城大軍新球季票房大賣。

2017年NBA選秀順位

本屆狀元熱門人選有來自華盛頓大學佛爾茲、UCLA波爾及堪薩斯大學J.傑克森等人。

今年NBA選秀被外界譽為「大物新人年」，來自UCLA波爾是熱門人選。（法新社）

其中，最具話題性的波爾靠著與老爸拉瓦波爾不斷出現爭議發言，成為知名度最高的新秀，眼見最想加盟的湖人在前天把同性質的後衛羅素送到籃網，卻讓波爾的態度趨於保守，昨他表示：「我不知道湖人計畫是什麼，反正最後結果，我們之後都會知道。」

今年NBA選秀被外界譽為「大物新人年」，來自堪薩斯大學J.傑克森（右）是熱門人選。（法新社）

狀元效應 今年NBA選秀被外界譽為「大物新人年」，來自華盛頓大學佛爾茲是熱門人選。（美聯社）

76人季票狂賣1.4萬張

七六人日前向塞爾提克換來狀元籤後，外界普遍預期他們會挑選佛爾茲，費城球迷更對未來充滿高度期待，昨美媒報導，他們新球季的主場季票已賣出1萬4000張，遙遙領先其他球隊。七六人上回打進季後賽已是2012年，近5季共打410場例行賽，只拿了109勝。

華盛頓大學佛爾茲

呼聲最高

七六人在2013年球季拿到34勝，整季主場季票賣出3400張，平均進場人數為16717人，排在第17名；2014年驟降至19勝，平均觀眾人數暴跌至13869人；2015年整季僅18勝進帳，戰績敬陪末座不打緊，進場人數更是聯盟最少，長年的爛戰績也讓費城大軍淪為票房毒藥，如今可望在新科狀元郎加持下，先幫助票房止跌回升。

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