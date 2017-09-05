世大運英雄會客室》「銀」得台灣首牌 林侃諭一夕爆紅

林侃諭 （記者簡榮豐攝）

「小可愛」林侃諭個子嬌小、長相甜美，但站上場後，氣勢萬鈞、動作俐落，再加上完美的後空翻做結尾，替台灣奪下2017年世大運首面獎牌，也讓她瞬間爆紅，但其實她私底下很愛笑、很有禮貌，看到教練還會鞠躬敬禮，本報獨家專訪，讓讀者一窺她的奪牌之路。

林侃諭 （記者簡榮豐攝）

記者廖聿偉／專訪

林侃諭拿著本報世大運專刊。（記者簡榮豐攝）

20歲的林侃諭，台北世大運在滿場觀眾吶喊聲中毫不怯場，展現大將之風，在不擅長的自由品勢，完美地將套路結合音樂，再用高難度的後空翻優雅地完成表演，奪下我國史上首面品勢銀牌。

「小可愛」林侃諭與男友李偉豪（右）的甜蜜合照。（林侃諭提供）

突破心魔完美落地

問：「自由品勢」今年首度加入世大運跆拳道的一環，你是如何克服難關？

答：自由品勢有很多翻滾的動作，所以我跟體操隊一起訓練，起初無法突破內心的恐懼，很害怕後空翻，尤其曾看到隊友受傷，我花了很長的時間才突破心魔，完美落地。同樣的動作練了數百次，只為了台上的幾秒鐘，世大運是我第一次沒有人保護，獨自完成高難度動作，連我都很驚訝。

賽後臉書好友破表

問：拿下本屆世大運台灣第一面獎牌的感受？

答：其實比完賽才知道我是第一個奪牌的選手，賽後手機LINE訊息數千筆未讀，臉書好友也瞬間超過上限，在路上也會被認出，要求合照，剛開始的確有點不習慣，但經過幾天沉澱後，覺得能讓國人更認識品勢，支持這項運動，是一件很好的事。

驚訝被封「小可愛」

問：對於媒體取了「小可愛」的新封號，是否喜歡？

答：一開始聽到有點驚訝，因為朋友私底下都叫我「侃侃」，後來到道館練習，同學、教練也會叫我小可愛，其實滿有趣的。

熱愛表演專練品勢

問：如何在品勢和對打之間做抉擇？

答：我是一個熱愛表演的人，品勢能夠在台上展現自我，又能裝扮得很漂亮，所以國中就放棄對打，專心練品勢項目。

太累公車上睡過頭

問：課業和練習之間，如何取得平衡？

答：國中剛起步是最艱辛的時候，為了要選上國手，生活就是道館和學校，常因為太累在公車上睡過頭，但為了追求夢想、不讓家人失望，咬牙苦撐，幾乎沒有朋友，連颱風天都跑去道館苦練，害怕一天不練習，進度就會落後。

國光獎金全給家人

問：身為家中的獨生女，爸媽是否曾反對當選手？

答：媽媽一直很寵我，也是我最堅強的後盾，在經費和精神上都給我最強大的支持，所以我不斷告訴自己要拿下好成績，這是對他們最大的回饋；這次拿的國光獎金，全部都給家人，我只需要專心在訓練和比賽上，其他都不需要擔心。

男友一度怕她變心

問：你在奪下銀牌時，你的跆拳道國手男友李偉豪捧了大束花來祝賀，當下心情如何？

答：男友個性很內斂，收到花時超驚訝，也很感動；因為我們都是選手，很了解彼此的生活型態，有時訓練遇到低潮、疲憊，一起去看電影、吃飯，都是很好的紓壓。但在世大運爆紅後，他一度很擔心我會變心，但其實我生活很單純，除了訓練、家庭外，就是陪男友。