美網》超級搶十失利 小詹混雙收亞軍

台灣網球女將詹皓晴（右）與紐西蘭搭檔凡納斯（左）昨在美網混雙冠軍戰，惜敗辛吉絲組合，收下亞軍。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣女將詹皓晴與紐西蘭搭檔凡納斯昨天在美網混雙冠軍戰，「超級搶十」逆轉失利，以1：6、6：4、8：10，不敵第一種子「瑞士公主」辛吉絲／英國大穆雷，詹皓晴生涯二度收下大滿貫混雙亞軍。

辛吉絲組合奪冠 再拚女雙

詹皓晴曾在2014年溫網獲得混雙亞軍，今年溫網與姊姊詹詠然合拍挑戰女雙冠軍失利，昨天三度闖進大滿貫決賽的她，錯失搶十的領先機會，經驗老到的辛吉絲當下化解危機，詹皓晴三度挑戰大滿貫決賽，都與冠軍擦身而過。

下個月將滿37歲的辛吉絲曾在1997年美網女單擊敗大威廉絲封后，今年恰巧為20週年，她轉換雙打跑道，依舊如魚得水，掃下混雙冠軍後，她今天要跟詹詠然搭配，挑戰女雙金盃。

台灣網球女將詹皓晴（右）與紐西蘭搭檔凡納斯（左）昨在美網混雙冠軍戰，惜敗辛吉絲組合，收下亞軍。（美聯社）

先前常在臉書分享照片的詹詠然近日幾乎沒有動靜，可能因為深陷世大運退賽風波噤聲；世大運混雙搭檔謝政鵬昨天在臉書揭露7月底時與教練的對話，引發網友討論。

因世大運與美網賽程過近，謝政鵬公布的對話內容顯示，當時教練也坦言，詹詠然有退賽可能，謝政鵬則補充，「老大姐一句話，教練都沒辦法，我只好配合囉。」