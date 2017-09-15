今晨8點初登板／沒嚇到曾仁和 梅登嚇一跳

曾仁和今天大聯盟生涯初登板，先發迎戰大都會。（取自小熊3A Iowa Cubs臉書）

梅登（資料照）

曾仁和今天先發迎戰大都會。（取自網路）

〔記者羅志朋／綜合報導〕兒時夢想是當機師，小熊旅美投手「土虱」曾仁和繳出漂亮的3A成績單，領到人生首張大聯盟登機證，穿上39號球衣，今天早上8點他將先發對大都會（民視、FOX體育台轉播），小熊總教練梅登說，「很期待他的表現。」

教頭送彩蛋 今領獎兼先發

2013年小熊以162.5萬美元（約4865萬台幣）網羅曾仁和，在小聯盟待了4年，本季他從2A起步，季中升上3A，在3A先發9場戰績6勝1敗、防禦率1.80，生涯第2度榮獲小熊小聯盟年度最佳投手獎項。

昨曾仁和飛抵芝加哥，準備今天赴主場領獎，鬼才總教練梅登對他說，「你來這邊領獎，何不投一場先發。」當下曾仁和表情冷靜，並沒有被突如其來的「禮物」嚇到，反倒是梅登被曾仁和平淡反應嚇一跳。

小熊去年拿下相隔108年的世界大賽冠軍，目前暫居國聯中區榜首，僅領先第2的釀酒人2.5場勝差，爭奪季後賽門票關鍵時刻拉上菜鳥曾仁和先發，主因是王牌投手阿里耶塔右腳不適，梅登表示，有可能只讓曾仁和投1次先發，但這沒有絕對。

晉級關鍵期 也可能轉牛棚

昨《芝加哥論壇報》撰文指出，若阿里耶塔傷癒歸隊，曾仁和可能轉調中繼為牛棚增添戰力，甚至成為小熊力拚2連霸的爭冠拼圖。

2008年梅登擔任光芒教頭，那一年9月普萊斯初登大聯盟，季後賽在牛棚扮演要角，如今曾仁和也在9月上大聯盟，這給梅登充分想像空間，也讓他憶起這段往事；梅登認為，曾仁和有不錯的直球和變速球做搭配，投球型態很像陣中強投韓德瑞克斯。

曾仁和能否成為如美媒形容的小熊「秘密武器」，一鳴驚人，須靠隊友延續火力相挺，小熊昨天17：5大勝，今推小聯盟最佳投手期能3連勝將大都會掃地出門，大都會先發則為6勝4敗的魯戈，擅投曲球。