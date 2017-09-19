羅德要續約 陳冠宇不忐忑了

羅德隊表明將續約陳冠宇，11月在台開打的亞冠賽熱身賽，陳冠宇將隨隊返台。（取自陳冠宇粉絲團）

〔記者林宥辰／台北─日本仙台越洋電話採訪報導〕歷經解約、減薪，今年球季陳冠宇表現蛻變，所屬球團千葉羅德隊看到他的表現，球季尚未結束，球團高層就明言「將會續約陳冠宇」，今年底亞冠賽，陳冠宇雖尚未確定參賽，但至少能隨羅德來台參與熱身賽，有望久違的在台灣球迷面前出賽。

本季表現穩定 高層要留人

陳冠宇是今年旅日台灣投手表現最佳，開季轉任後援，但球季中時而因球隊需要擔任先發，一軍出賽24場是旅日生涯4季以來最多，其中8場先發，累計防禦率3.53，讓球團幹部認為「陳表現得很好」，提前透露續約意願。

陳冠宇昨隨隊出征樂天主場，他說，昨一早先看到日本媒體報導才知道消息，一到球隊，隊友也向他道賀，「但是還沒百分百確定啦，球團也還沒正式跟我說，不過往年這個時候心裡難免忐忑，每年都在擔心明年，今年看到高層都在新聞中這麼說了，總算能放心一些。」

今年陳冠宇2勝4敗3中繼雖不算亮眼，但堪稱穩定，先發、中繼兩相宜的特性，更給了教練團調度空間。陳冠宇說，其實今年春訓本被安排後援為主，但球季初先發出狀況，伊東勤監督就安排他代班，「其實我就像挑戰者，只要有機會投，哪裡都可以投，也很感謝伊東監督，讓我們有展現自己的機會。」

有機會亞冠熱身賽登板

今年季後，羅德隊伊東勤監督將離職，新任教練團將帶隊來台打亞冠熱身賽，和中職代表隊交手。陳冠宇說，若正式和球團簽約，亞冠熱身賽他應會隨隊返台，也已有不少隊友指名要他當地陪。

至於正式的亞冠賽是否代表中職聯隊出征？由於經典賽到球季尾聲都持續保持出賽，還要再跟新任教練團及經紀公司討論才能決定。