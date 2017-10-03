外卡驟死戰》洋基找「230K的強投」尬雙城

洋基23歲新王牌塞維里諾。（資料照）

〔記者倪婉君／綜合報導〕在一戰定勝負的外卡驟死戰，洋基決定交給首次在季後賽登板的23歲新王牌塞維里諾，他今年已用成績讓教練團和隊友放心，他也對自己充滿信心，明早8點要讓雙城好看。

這場在洋基球場上演的外卡驟死戰組合，大聯盟官網直言，可能是球季開始時眾人始料未及，畢竟雙城去年繳出59勝103敗的低迷成績，在重建的洋基去年也沒打進季後賽。

塞維里諾「初體驗」有信心

身為職棒三年級生，今年只是塞維里諾第一個完整球季，但他繳出14勝、和沙巴西亞一樣多，230K也是全隊最猛，防禦率更僅2.98。還沒打過季後賽的塞維里諾說，「我必須等到比賽開打，才會知道是什麼感覺。」

隊友對塞維里諾很有信心，24歲的一壘手柏德就說，「他有很棒的一年，知道自己該做什麼，球威和控球也都很好。」

本季繳出52轟的25歲「法官」賈吉，則是打線最大亮點，他在昨役洋基以1：2輸給藍鳥的比賽並未上場，期待養足砲火，明天轟出個人季後賽首轟。

雙城34歲老將桑塔納。（資料照）

雙城推老將桑塔納先發

雙城則由34歲老將桑塔納先發，他本季繳出16勝8敗、防禦率3.28的亮眼成績，還有8場季後賽出賽紀錄，累計2勝2敗、防禦率5.56。

雙城打線中也有不少很會打速球的打者，準備面對本季飆出最多100英里以上速球的先發「火球男」塞維里諾。