對決NBA球員 陳盈駿：開心又緊張

陳盈駿（左）首度登上NBA熱身賽，拿到2分、2籃板，開心透露難忘心情。（美聯社）

2分2籃板 無緣對沃爾

〔記者林岳甫／台北─美國越洋採訪報導〕CBA廣州龍獅昨在NBA季前熱身賽以96：126不敵巫師，陳盈駿上場21分鐘，出手5次僅1中，拿到2分、2籃板，雖無緣與巫師一哥沃爾對位，但對他來說仍相當難忘。

巫師全場投籃命中率58.9%，並送出31次助攻，登錄15位球員都有得分，射手米克斯僅打上半場就獨拿19分，主力中鋒葛托特小試身手，繳出6分、5籃板與4助攻。

曾與林書豪在黃蜂當隊友的龍獅洋將漢斯柏洛，繳出29分、11籃板，另一外援佛格26分、11助攻。陳盈駿首節才替補上陣，並在讀秒階段搶到防守籃板，快速帶球推進至罰球線前跳投取分，成為2002年陳信安與2016年曾文鼎後，第三位在NBA季前熱身賽有得分紀錄的台灣球員，另一台灣好手胡瓏貿未被登錄。

陳盈駿今年4月曾至巫師主場觀賞季後賽，他透露，當時和一群朋友看比賽，大家一直說，搞不好未來他就在這裡打球，當時想法是怎麼可能，如今也算是夢想實現；此外，他十分欣賞沃爾球技，可惜沃爾並未上

陣，無緣與NBA頂級控衛切磋球技。

熱身賽得分 台將第3人

談到登上NBA舞台的心情，陳盈駿說：「真的很開心，這是個很特別的感覺，機會很難得，所以上場一定拚。」原本他還嘴硬地表示，沒有緊張的感覺，但最後仍自爆，畢竟是站上NBA球場，多少還是會有點緊張。

高中畢業即赴美的陳盈駿，在異鄉求學、打球6年，此趟美國行對他而言有著不同意義，心態變得不同，日前自由大學將碩士畢業證書寄至台灣，確定拿到文憑時，他說：「真的很爽！我有種想哭的感覺。」