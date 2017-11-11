火腿放手 大谷圓美夢

大谷翔平將透過入札制度挑戰大聯盟，預定今天召開記者會說明。（資料照，美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕日本火腿昨天宣布，同意23歲大谷翔平透過入札制度挑戰大聯盟，並預定今天11日上午11點替背號11號的大谷召開記者會；儘管此時赴美，大谷只能簽下小聯盟合約，但他將在大聯盟掀起的「大谷旋風」指日可待。

「這是大谷的夢想。」火腿監督栗山英樹昨和球團社長竹田憲宗共同召開記者會，提到挑戰大聯盟是大谷在5年前加盟火腿時就有的夢想，現在同意讓他圓夢，也相信他會成為世界一流的選手。

大聯盟新版勞資協議規定，像大谷一樣不滿25歲的國際球員必須簽下小聯盟合約，且合約總額也有上限。美聯社就報導，大聯盟30隊能提供大谷最高簽約金的遊騎兵隊，也只有353萬5000美元（約台幣1億），其他像是小熊、道奇和巨人等隊，更僅能提供30萬美元簽約金。

不願等2年 荷包好傷

儘管如此，大谷翔平仍不願再等兩年，選擇堅持「美」夢。因為大谷若滿25歲，在健康無虞的情況下，一般評估他可以輕易簽下至少2億美元的大合約，在今天記者會上，大谷也會說明他的想法。

至於火腿可以拿到多少入札金？目前仍在談判中，之前傳出新版入札制度要取消上限2000萬美元入札金，但美媒指出，大聯盟跟日職都有意讓舊版延長1年，一旦球員工會同意，火腿仍可拿到2000萬美元。