「美哉」台灣 哀哉投手 謝長亨：該是修正時候

前職業和國家隊教頭、現任球評謝長亨。（資料照，記者廖耀東攝）

釐清美式訓練內涵

〔記者羅志朋／綜合報導〕這幾年台灣棒球界強調「美式訓練」，卻難以養成獨當一面的強投，前職業和國家隊教頭、現任球評謝長亨說，「我們應該嚴謹檢視，所謂美式訓練真的適合台灣嗎？」他更呼籲，為了國內棒球前景，職棒和棒協應該坐下來談，合作研擬同一套訓練體系，如此業餘和職業訓練方式才可以銜接。

謝長亨表示，基層棒球好投手其實愈來愈多，但投手訓練量因美式觀念影響而受限，所謂「美式訓練」內涵是什麼？訓練方式和內容應該釐清，絕對不是放任、自由、歡樂，或練習量少且輕鬆。

謝長亨認為，台灣年輕投手普遍有「投球量多=會受傷」的觀念，但技術扎根是一步一腳印，平常訓練質量要好，基本功打底、馬步蹲穩，這才是最重要的，練習和比賽投球應可取得平衡點，絕非投多就容易受傷。

桃猿總教練洪一中曾說，幾年前他去一趟美國，看到美職選手自主訓練量大得驚人，超乎想像，絕對不是台灣球員所認知的，好像大聯盟春訓輕鬆動一動就收工，其實他們私底下付出是很多的。

轉化成自己的東西

以亞冠賽為例，謝長亨認為，台灣一直鼓吹美式科學化訓練，但在日式訓練下，亞冠賽日本投手技術水平和我們愈拉愈開，應該反思，台灣投手真的適合美式訓練嗎？

「現在台灣棒球處在關鍵時刻。」謝長亨說，台灣取得資訊和訓練方式很簡單，但引進後應試著沉澱，再吸取精華，最後變成自己的東西，不是只學皮毛，「這幾年中職缺乏獨當一面的投手，我們要嚴謹檢視並修正，找到適合自己的訓練方式。」