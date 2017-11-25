土投問路》蔡仲南：賽制不均教練常換 基層難長進

南華大學總教練蔡仲南。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕中職強投難覓，問題盤根錯節，從業餘球界觀點來看，南華大學棒球隊總教練「阿甘」蔡仲南認為，賽制和教練是關鍵。

蔡仲南表示，國內青少棒和青棒盃賽太多，教練有勝負壓力，關鍵比賽總是特定投手在投，他們還沒完全發育，久了自然耗損；到了大學，比賽卻銳減至約30至40場，少了高強度比賽，無法刺激投手成長，進職棒會浮現銜接問題。

蔡仲南建議，青少棒和青棒盃賽應減少，讓投手有充裕時間訓練、休息，畢竟基礎養成很重要，同時大學比賽場次需增加，讓投手磨練經驗。

不少基層球隊反映缺乏專業投手教練，影響投手人才培育，蔡仲南認為，關鍵在於三級棒球很多教練薪水低，僅2、3萬元，又是非專任教練，所以常換校教球，投手要重新適應不同教練的訓練方式，無所適從。

教練薪資穩 才無後顧之憂

蔡仲南說，教練要有安定感，薪資結構須穩定，才能無後顧之憂指導選手，並提升訓練品質，如果大量沒經驗的教練到基層教球，投手基礎動作較難打底，「教練人才好，投手才會好。」

另外，蔡仲南認為青棒應捨木棒、改打鋁棒，主因是現在青棒投手丟130公里速球，只要控球準便能壓制打者，長期下來影響投手揮臂速度，未來球速很難再提升。